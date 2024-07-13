Министерство обороны страны зафиксировало вблизи острова китайские самолёты и корабли.

Тайваньские военные. Иллюстративное фото из открытых источников

Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе остаётся достаточно напряжённой. Во многом это происходит благодаря стараниям США, которые с одной стороны официально признают суверенитет Китая над островом, а с другой – продолжают оказывать Тайваню всевозможную помощь, в том числе и военную.

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Стало известно, что Тайвань привёл свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности из-за военной активности Китая. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Министерство национальной обороны Тайваня 13 июля сообщило о значительном наращивании военной активности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в непосредственной близости от острова. По состоянию на 6 утра по местному времени тайваньскими военными были зафиксированы 30 самолётов ВВС НОАК и 7 кораблей ВМФ НОАК. При этом 20 самолётов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и юго-восточные опознавательные зоны ПВО Тайваня.

В заявлении тайваньского военного ведомства говорится о том, что местные военные внимательно следят за ситуацией и приняли необходимые меры. Также Министерство обороны Тайваня отметило, что оно внимательно наблюдает за целой серией ракетных испытаний, которые проходят в самом северном регионе Китая – Внутренней Монголии. Из-за этих испытаний тайваньские средства ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.

Минобороны страны заявило, что с 4-00 часов утра 13 июля (по местному времени), оно зафиксировало "множественные ракетные пуски" на полигонах Внутренней Монголии. При этом отмечено, что эти пуски проводятся на удалении около 2 000 километров от острова Тайвань.

В последние годы военная деятельность КНР вокруг Тайваня усилилась. Участились случаи вхождения китайских боевых самолётов в зону идентификации ПВО Тайваня и подхода кораблей к острову. Такая демонстрация силы рассматривается как часть более широкой стратегии Китая по оказанию давления на Тайвань с целью заставить его рассмотреть воссоединение на условиях Пекина. Недавно Китай увеличил количество развёртываний своих кораблей вблизи Тайваня и провел ракетные испытания во Внутренней Монголии, тем самым продемонстрировав свои военные возможности.