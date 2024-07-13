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crazycat21
Defence24: Польша потратит на оборону 5% от своего ВВП в 2025 году
Кроме того, глава МИД Польши дал понять, что США заставят платить Европу "за безопасность".

Глава МИД Польши Родослав Сикорский. Фото: PAP / Piotr Nowak

Европейские страны взяли курс на активную милитаризацию. А чтобы объяснить необходимость дополнительных и весьма существенных затрат на государственном уровне, политики Европы придумали для своих налогоплательщиков байку о том, что Россия в ближайшие годы якобы намеревается напасть на одну из стран НАТО, а то и сразу на несколько. 

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Особенно в деле милитаризации отличилась Польша, чьи высшие политические чины известны своей достаточно громкой и весьма антироссийской риторикой. Польша тратит огромные деньги "на оборону", являясь лидером в Европе по таким статьям расходов. И это ещё не предел. Варшава намеревается вкладывать ещё больше средств в свою армию. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Как говорится в публикации издания, глава МИД Польши Родослав Сикорский заявил об увеличении оборонного бюджета, отвечая на вопрос о возможном повторном избрании Дональда Трампа на пост президента США. Сикорский напомнил, что он публично поддерживал давление Трампа на союзников с целью увеличения расходов на оборону.

"Польша тратит 4% [от ВВП], а мы потратим 5% в следующем году. Мы являемся первыми в НАТО [по военным расходам] после США, потому что мы больше не живем в эпоху вечного мира после холодной войны", – заявил Сикорский.

Министр также подчеркнул, что расходы на оборону не должны быть единственным ориентиром, когда речь идет о странах альянса. Например, у Исландии нет армии, но она "полезна" из-за своего стратегического положения. Ещё Сикорский припомнил высказывание бывшего президента США и нынешнего кандидата на этот пост Трампа о том, что НАТО не будет защищать страны, которые не платят за оборону, поскольку альянс не является "местной" охранной фирмой. 

Глава МИД Польши отметил, что президент страны Анджей Дуда, который является сторонником политики Трампа, с самого начала поддерживает контакты с окружением бывшего президента Америки, а также с ним самим.

Как сообщает Defence24, 11 июля Родослав Сикорский встретился с бывшим советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Это один из советников Трампа, недавно написавший статью, в которой изложил видение внешней политики шефа во время второго президентского срока. О'Брайен заявил, что Трамп будет оказывать давление на Североатлантический альянс с целью переброски в Польшу дополнительных подразделений сухопутных войск и ВВС, В то же время бывший советник заметил, что продолжение "американской защиты" Европы будет зависеть от того, как она "выполнит свою роль". В том числе и на Украине. 

P.S. Сикорский что-то говорил про важное стратегического положение Исландии. Если исходить из заявления бывшего советника по нацбезопасности бывшего президента США, то такое же значение для Штатов играет и территория Польши. Роль плацдарма. Только за эту роль Варшаве ещё и приходится платить. Впрочем, как и другим членам НАТО.

#новости #сша #политика #нато #европа #польша #геополитика #оборона
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