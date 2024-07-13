Мнения ключевых польских политиков разделились.

ЗРК Patriot Вооружённых сил Польши. Фото: © IMAGO / Dominika Zarzycka

Киевские деятели во главе с Зеленским уже достаточно долгое время просят страны Запада фактически о непосредственном втягивании в конфликт на Украине. Киев предлагает, чтобы страны западной коалиции разместили в приграничных районах свои средства ПВО для непосредственного перехвата российских ракет над украинской территории. Разумеется, такая инициатива не находит должного понимания в европейских столицах в силу вполне объективных причин. Однако есть исключения.

реклама

Европейское издание Politico сообщает, о том что Польша ещё колеблется в данном вопросе. Эта страна ещё "оценивает", сможет ли она перехватывать ракеты, летящие на украинские объекты, в то время как другие западные союзники заняты наращиванием поставок средств ПВО для защиты объектов критической инфраструктуры.

Выступая на полях саммита НАТО, глава МИД Польши Родослав Сикорский заявил, что предложение, выдвинутое Киевом, рассматривается и включено в совместное оборонное соглашение, подписанное двумя странами.

"На данном этапе это всего лишь идея. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею", — сказал Сикорский.

Политик добавил, что в настоящее время Польша имеет право сбивать те ракеты, которые вошли в её воздушное пространство. Однако Сикорский заявил, что перехват ракет после пересечения границы представляет собой "дилемму", поскольку обломки ракет сами по себе могут нанести ущерб.

"Украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не будем возражать, сделайте это в нашем воздушном пространстве, когда им грозит неминуемая опасность пересечения польской территории". По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею", – сказал глава польского МИД.

Как пишет Politico, такое заявление знаменует собой отход от предыдущих позиций официальной Варшавы по данному вопросу. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такие действия польской стороны [перехват ракет, прим.] потребуют одобрения со стороны союзников по НАТО из-за опасений возможности эскалации.

"Если НАТО не примет такого решения, Польша не примет его индивидуально", – заявил он.

Интересная позиция Варшавы – один ключевой министр польского правительства говорит категоричное "нет" инициативе Киева, другой ключевой министр заявляет, что эта идея ещё рассматривается. При это министр обороны Польши апеллировал к позиции США, которые не желают эскалации. В итоге польские власти находятся в том положении, когда и очень хочется, но нельзя, поскольку старшие союзники запрещают. Учитывая настроения политических элит Польши, Варшава бы быстро согласилась с инициативой Киева, если бы не запрет.