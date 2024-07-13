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crazycat21
Defense News: ВВС США могут определиться с истребителем шестого поколения уже в 2024 году
По крайней мере, так считает командование.

Изображение: ВВС США

В мире не так много стран, которые имеют развитое авиастроение. Ещё меньше государств могут проектировать и серийно выпускать истребители пятого поколения. Это Россия, Китай и США. Свой истребитель пятого поколения удалось создать и Турции. Определённые собственные наработки в этой области есть у Южной Кореи. Однако лидирующие позиции в боевой авиации нового поколения принадлежат американцам. Но это пока. 

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США ещё не успели разобраться с техническими проблемами своего расхваленного и необоснованно дорогого истребителя F-35, а уже взялись за новое поколение боевых летательных аппаратов, шестое по счёту. Пока в командовании ВВС определяются, какая американская аэрокосмическая фирма возьмётся за его разработку. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Как говорится в материале издания, 10 июля глава боевого воздушного командования ВВС США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что, по его ожиданиям, служба выберет компанию, которая разработает новый самолёт, уже в текущем году.

Судьба программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в последнее время оставалась под вопросом из-за бюджетных ограничений. В июне министр ВВС США Фрэнк Кендалл отказался комментировать возможные изменения, когда у него поинтересовались, будет ли контракт на проектирование истребителя шестого поколения подписан в 2024 году.

Однако генерал Уилсбах, отвечая на вопросы о планах проведения отбора фирм для программы NGAD, на форуме,  организованном Институтом аэрокосмических исследований Митчелла, сказал, что это произойдёт в текущем году. Возможно.

Ещё в прошлом году ВВС США опубликовали заявку на разработку новой авиационной боевой платформы NGAD, в состав которой должны войти перспективный пилотируемый самолёт, беспилотники, современный двигатель и многое другое. Тогда же было заявлено, что контракт на разработку истребителя будет подписан именно в 2024 году.

Но надвигающийся бюджетный кризис поставил вопрос, смогут ли американские военно-воздушные силы позволить себе NGAD. По крайней мере, в том виде, каким он предполагался до недавнего времени. В конце июня министр ВВС Кендалл сообщил, что служба не отказывается от боевых самолётов следующего поколения. Однако ВВС сейчас ищут способы снизить расходы на программу. Со слов министра, NGAD в его нынешнем виде будет слишком дорогой боевой платформой, поэтому парк таких самолётов будет ограниченным. Каждый истребитель шестого поколения обойдётся примерно втрое дороже, чем F-35, который стоит от 80 до 100 миллионов долларов (в зависимости от модификации).

Предполагается, что претендентами на разработку истребителя шестого поколения являются всего две компании – Lockheed Martin и Boeing. Корпорация Northrop Grumman ещё в 2023 году официально заявила, что не будет участвовать в конкурсе. Да и зачем? Эта фирма имеет заказы на строительство новейших бомбардировщиков B-21 Rider на годы вперёд.

#новости #сша #армия #оружие #авиация #истребители #самолеты #f-35 #ngad #истребители 6 поколения
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