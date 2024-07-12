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crazycat21
ВВС США планируют разработать для Украины новую дальнобойную ракету ERAM
Вероятно, предлагают к бомбе приделать ракетный двигатель.

"Умная бомба" JDAM. Изображение: Boeing

Стало известно, что ВВС США потребовали разработать новый вид вооружения, которое предназначено специально для Украины. Согласно данным профильных СМИ, 10 июля американские Военно-воздушные силы опубликовали соответствующий запрос к производителям на разработку нового оружия под названием Extended Range Attack Munition (ERAM, Атакующий боеприпас большой дальности). Новое оружие предназначено для того, чтобы Украина могла удовлетворить свои потребности "более эффективно и доступно". Цель запроса  – создание прототипа нового боеприпаса, который сможет поражать цели на большом расстоянии. При этом новый боеприпас должен быть прост в массовом производстве, а так же соответствовать определённым требованиям правительства США.

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Запрос был отправлен 16 компаниям-производителям, которые должны представить свои предложения до 24 июля текущего года. Фирмы должны представить технические данные возможных изделий и их финансовое обоснование. Предложения должны быть чёткими и подробными, содержащими надежный план по выполнению требований правительства. То есть подробным образом должно быть расписано, каким образом эти требования будут исполнены.

Согласно опубликованным данным, новый боеприпас должен иметь массу 500 фунтов (227 кг), оснащаться осколочно-фугасной боевой частью с взрывателем переменного типа. Дальность полёта нового боеприпаса должна составлять не менее 250 морских миль (463 километра), а скорость полёта не менее 0,6 Маха. При этом он должен иметь навигационную систему, способную работать при плохом сигнале GPS. Отклонение от цели не должно превышать 10 метров как в обычных условиях, так и в условиях помех. Кроме того, производитель должен суметь выпустить не менее 1000 таких боеприпасов в течение 24 месяцев с момента подписания контракта.

Предполагается, что базой для нового оружия станет авиационная бомба Mk 82, она как раз имеет массу 500 фунтов. Но окончательное решение остаётся за поставщиком. Известно, что для нового боеприпаса пока не установлена предельная цена.

Таким образом, если в качестве основы для нового дальнобойного оружия будет выбрана авиабомба Mk 82, то ERAM станет очередным этапом эволюции свободнопадающей бомбы разработки 1950-х годов. "Умная" бомба JDAM так же являются лишь модификацией прежнего варианта оружия.

Судя по всему, главными требованиями американского командования являются всё же дальность полёта бомбы и устойчивость к помехам российских средств РЭБ. И цена тоже, поскольку простое оружие не должно быть дорогим.

#новости #армия #оружие #авиация #ракеты #военные новости #бомбы #ввс #jdam #eram
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