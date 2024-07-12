Стоимость одного "выстрела" из такого оружия составляет 1,45 доллара США.

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Ещё несколько десятилетий назад боевые лазеры казались чем-то из области фантастики. Однако и фантастика становится реальностью. Стало известно, что Южная Корея намеревается развернуть лазерное оружие. И оно будет не просто развёрнуто, но и поставлено на боевоё дежурство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок (DAPA) Министерства обороны Республики Корея.

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В заявлении ведомства так же сообщается, что после развёртывания новых систем, Южная Корея станет первой в мире страной, эксплуатирующей такое оружие в своих вооружённых силах. Боевые лазеры предназначены для противодействия северокорейским дронам.

Программа системы вооружения направленной энергии получила название "Проект "Звёздные войны".

Как сообщается, новое лазерное оружие, разработанное южнокорейскими военными совместно с фирмой Hanwha Aerospace, не только бесшумное и незаметное, но и очень дешёвое в эксплуатации. Стоимость одного "выстрела" составляет всего 2000 южнокорейских вон, что эквивалентно 1,45 доллара США.

"Наша страна становится первой в мире, которая разместит и применит лазерное оружие, а возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут ещё больше усилены", – заявило DAPA.

Появление нового оружия названо "переломным моментом" на поле боя будущего. Представитель Агентства программ оборонных закупок разъяснил и принцип действия новой системы. Новое оружие сбивает летящие беспилотники при помощи светового луча продолжительностью 10-20 секунд. Такой луч сжигает двигатели и электронику дронов.

Решение властей Южной Кореи о развёртывании лазерного оружия связано с участившимися случаями входа беспилотников КНДР в воздушное пространство страны.