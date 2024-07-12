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crazycat21
Reuters: Четыре страны НАТО договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности
Европейцы хотят создать ракету с дальностью от 1000 до 2000 километров.

Авиационная крылатая ракета Taurus пока является одной из самых дальнобойных в арсенале стран Европы. Фото: TAURUS Systems

Четыре государства Евросоюза, а именно Италия, Франция, Германия и Польша подписали 11 июля протокол о намерениях по совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Подписание документа прошло на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

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По словам представителей государств, целью совместного соглашения является создание крылатой ракеты с дальностью полёта более 500 километров, чтобы восполнить пробел, образовавшийся в европейских арсеналах в результате конфликта на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что новая ракета должна служить "сдерживающим фактором". С его слов, к проекту могла бы присоединится Великобритания с её новым правительством. Участие британцев позволило бы снизить издержки программы.

Так же Лекарню заявил о том, что первый проект ракеты может быть представлен уже концу текущего года, а технические характеристики, такие как дальность полёта, будут проработаны позднее.

Французский министр выступил с заявлением буквально на следующий день после того, как США и Германия объявили о намерении разместить на территории последней ракеты большой дальности, в том числе перехватчики SM-6 и крылатые ракеты Tomahawk, а так же разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Россия уже назвала запланированное развёртывание угрозой собственной безопасности. Но Reuters пишет, что американские дальнобойные ракеты в Германии являются лишь "временным" решением до тех пор, пока страны Европы сами не обзаведутся подобным оружием. Все имеющиеся сейчас у европейских стран крылатые ракеты имеют самую большую дальность полёта около 500 километров. К таким изделиям относятся британско-французская Storm Shadow/Scalp-EG и немецкая Taurus.

Неназванный военный источник сообщил Reuters, что европейцы хотят создать крылатую ракету с максимальной дальностью пуска в диапазоне от 1000 до 2000 километров.

Франция предложила создать новое оружие на основе модификации своей существующей морской крылатой ракеты MdCN (Missile de Croisiere Naval) производства европейской оборонной компании MBDA. В настоящее время британская фирма Британская BAE Systems и итальянская Leonardo [обе являются владельцами MBDA, прим.] уже занимаются разработкой модификации такой ракеты, которую можно будет запускать с мобильных пусковых установок.

Разработка крылатой ракеты с дальностью более 500 километров означает, что страны Европы получат в распоряжение оружие, развёртывание которого запрещено Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Но в 2019 году США в одностороннем порядке вышли из договора, заявив, что Россия якобы нарушает его условия.

В июне 2024 года президент Владимир Путин заявил, что России следует возобновить производство ракет средней и малой дальности в ответ на размещение Штатами такого оружия в Европе и Юго-Восточной Азии. 

P.S. Если проект коллективной европейской крылатой ракеты большой дальности может быть представлен к концу 2024 года, то это свидетельствует о том, что указанные страны Европы достаточно давно втихую начала работать в данном направлении. А после заявления США и Германии просто сбросили маски.

#новости #политика #армия #оружие #германия #европа #польша #ракеты #германия газ и нефть
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