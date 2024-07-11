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crazycat21
Politico: Польша начала подготовку бригады из граждан Украины, находящихся в стране
Со слов главы польского МИД, эти люди потом смогут вернуться обратно в Польшу.

Фото: Frank Augstein / AP

Некоторое время назад Зеленский по пути на саммит НАТО в Вашингтоне заскочил в Варшаву, где подписал с польскими премьером Дональдом Туском двустороннее межгосударственное соглашение о безопасности. Тогда же было заявлено и планах создания так называемого "Украинского легиона" – воинского формирования, которое должно комплектоваться гражданами Украины, проживающими в настоящее время на территории стран Европейского союза. 

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Как заявил Зеленский, Украинский легион будет формироваться на территории Польши, там же будет проходить и обучение. Оснащение этого формирования должно производится за счёт западных партнёров. Также Зеленский отметил, что новое формирование должно комплектоваться на "добровольной" основе. Хотя с самого начала было понятно, что Киев, который испытывает острую нехватку личного состава, давно имеет в виду беженцев, уехавших в Европу.

Издание Politico сообщает, что Польша начала подготовку добровольческой бригады из граждан Украины, проживающих в стране. Соответствующее заявление в кулуарах вашингтонского саммита НАТО сделал глава МИД Польши Родослав Сикорский. С его слов, подразделение сформировано из украинских иммигрантов. И эти люди после соответствующего обучения должны будут вернуться к себе в страну для участия в боевых действиях.

"В Польше мы начинаем подготовку первой украинской бригады, состоящей из добровольцев. У нас около миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для призыва", – сказал Сикорский.

Издание отмечает, что заявление польского политика прозвучало буквально через несколько дней после того, как между Польшей и Украиной было подписано двустороннее соглашение о безопасности, один из пунктов которого предусматривает создание такого подразделения.

"Интересно, что многие из них хотят служить и менять своих соотечественников, но говорят: "Мы не хотим, чтобы нас бросали в бой без надлежащей подготовки и оснащения". И мы сделаем это для них. И затем они будут доступны украинскому правительству как единое целое [подразделение] с правом возвращения в Польшу после ротации", – сказал глава МИД Польши.

Политик также призвал другие страны Европы, которые приняли украинских беженцев-мужчин, поступить аналогичным образом. По его версии, если бы каждая европейская страна поступила аналогичным образом, у Украины уже было бы несколько бригад.

Политик сказал про несколько тысяч "добровольцев". А добровольцы ли это? Или, быть может, это люди, которым власти чужой страны сделали существование невозможным? Такого исключать нельзя. Кроме того, Сикорский что-то сказал про возможность "возвращения в Польшу" после ротации. Интересно, он сам себе верит? 

Таким образом, в ближайшей перспективе не исключён массовый переезд украинцев из Польши в другие страны Евросоюза.

#новости #украина #политика #армия #европа #польша
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