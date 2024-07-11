Столтенберг снова заверял в "оборонительном" характере Североатлантического альянса.

База ПРО Aegis Ashore. Фото из открытых источников

Новая американская военная база на севере Польши, предназначенная для обнаружения и перехвата баллистических ракет, которая является элементом более широкой системы противоракетной обороны США, готова к выполнению поставленных задач. Соответствующее заявление сделали в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

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Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая в ходе саммита альянса, заявил, готовность базы является важным шагом для обеспечения трансатлантической безопасности перед лицом растущей угрозы "со стороны баллистических ракет".

"Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важнейшим элементом основной задачи НАТО по коллективной обороне", – заявил Столтенберг.

При этом чиновник отметил, что баллистические ракеты широко применялись в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине.

Система ПРО, получившее обозначение Aegis Ashore, построенная в польском городке Редзиково на севере Польши, способна перехватывать баллистические ракеты средней и малой дальности.

Как пишет Reuters, американский противоракетный щит "призван защитить" граждан, вооружённые силы и территорию стран Европы от атак баллистическими ракетами. Другими элементами этого противоракетного щита являются аналогичная база Aegis Ashore на территории Румынии, эсминцы ВМС США, постоянно базирующиеся в испанском порту Рота и радар раннего оповещения в турецком городе Куреджик.

Североатлантический альянс продолжает утверждать, что система Aegis Ashore имеет исключительно оборонительное назначение.

Интересно, что во-первых, Столтенберг снова назвал блок НАТО "оборонительным". Хотя группировки альянса в непосредственной близости от границ России имеют наступательную конфигурацию. Во-вторых, когда Штаты захотели построить свои базы ПРО в Европе, они заверяли, что данные объекты предназначены исключительно для перехвата иранских ракет. Размещение базы в Румынии ещё с какой-то натяжкой можно обосновать. Она южнее. Но где Польша, а где Иран? Кроме того, сами американцы уже прямо говорят, что обе базы предназначены для перехвата ракет средней и малой дальности. В-третьих, каждая наземная база Aegis Ashore оснащена тремя вертикальными пусковыми установками Mk 41 с восьмью ячейками каждая. Итого 24 ракеты-перехватчика SM-3 на каждой базе. Смешное количество противоракет для обеспечения ПРО Европы в случае эскалации. Зато те же самые Mk 41 прекрасно подходят для запуска крылатых ракет Tomahawk большой дальности. А это уже совсем не оборонительное оружие.