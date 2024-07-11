Аналитики считают, что присутствие военных КНР у границ Польши является предостережением Западу от эскалации и втягивания в конфликт на Украине.

Китайские военные на совместных учениях. Фото: belarus24.by

Международная обстановка продолжает оставаться весьма напряжённой. Мир находится в стадии глобального переформатирования, в стадии перехода к многополярному. И на этом фоне на территории республики Беларусь, которая является ближайшим союзником России, проходят двусторонние белорусско-китайские военные учения "Атакующий сокол".

реклама

Разумеется, такая активность подразделений армии Китая, который уже вполне официально назван главным геополитическим противником США, не скрылась от западных экспертов. А кое у кого, вероятно, вызвала довольно сильную обеспокоенность и даже тревогу. Материал, посвящённый совместным манёврам опубликовал профильный ресурс Military Watch.

Как верно подметили американские эксперты, военные учения проходят в непосредственной близости от белорусско-польской границы, всего в пяти километрах от неё [на полигоне Брестский, прим.]. Совсем рядом с самой восточной границей всего блока НАТО. Военнослужащие Сухопутные войск армий Беларуси и Китая и ранее уже принимали участие в совместных учениях, однако сейчас произошло беспрецедентное в истории развёртывание армейских подразделений НОАК в непосредственной близи от территории Североатлантического альянса.

Согласно официальной формулировке, манёвры, которые готовились в течение 11 месяцев, "направлены на повышение возможностей координации участвующих войск и углубление практического сотрудничества между двумя армиями". В программе учений отработка антитеррористических мероприятий и спасение заложников.

По данным Министерства обороны Беларуси, в программе учений отработка форсирования водных преград, действий в городских боях, а так же высадка воздушного десанта. Как предположили эксперты Military Watch, именно для высадки десанта в Беларусь прилетел тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 ВВС НОАК. Интересно, что аналитики зарубежного ресурса даже не предположили то, что этот самолёт изначально является транспортом для китайских военных, прибывших на учения [прим.].

Military Watch пишет, что в последнее время между Республикой Беларусь и соседними Польшей и Украиной наблюдается достаточно серьёзный рост напряжённости. А отношения РБ со всем западным блоком находятся в упадке ещё с 2020 года, когда Запад был обвинён в поддержке протестов и беспорядков с целью свержения законного правительства страны.

Американское издание отмечает, что белорусско-китайские учения стартовали всего за день до начала саммита НАТО в Вашингтоне и всего через несколько дней после того, как Республика Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Многие аналитики считают, что совместные учения на территории РБ являются сигналом для НАТО о том, что Китай поддержит Беларусь и Россию в том случае, если члены альянса всё же пойдут на эскалацию и непосредственно втянуться в конфликт на Украине.