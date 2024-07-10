Высказался президент страны, в очередной раз продемонстрировав политику двойных стандартов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото: Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль завил, что якобы имеющаяся торговля вооружением между Северной Кореей (КНДР) и России представляет угрозу миру во всём мире, а сила и союзы среди либеральных демократий имеют решающее значение для защиты свободы от "безрассудных элементов". Об этом сообщает Reuters.

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Своё заявление южнокорейский политик сделал в ходе визита на Гавайи. Там Юн Сок Ёль встретился с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралом Сэмюэлем Папаро, с которым обсудил важность совместной оборонительной позиции двух государств.

"Северная Корея угрожает миру не только на Корейском полуострове, но и во всем мире, занимаясь незаконной торговлей оружием с Россией", ­– заявил президент Южной Кореи во время выступления перед американскими военными и солдатами.

Агентство Reuters сообщает, что южнокорейский лидер сделал остановку на Гавайях по пути в Вашингтон для участия в очередном саммите НАТО. Южная Корея хоть и не участвует в организации, но является одним из самых важных партнёров альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам президента Южной Кореи, обеспокоенность Сеула наращиванием военной мощи КНДР возросла после того, как в июне 2024 года Северная Корея и Россия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее совместную оборону.

"Чтобы защитить нашу свободу, демократию и экономическое процветание от этих безрассудных элементов, необходима солидарность между странами, разделяющими ценности и силу", – сказал южнокорейский президент.

Ранее Южная Корея уже предупредила Россию о недопустимости углубления военных связей с КНДР. Сеул и Вашингтон утверждают, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Москва и Пхеньян эти обвинения опровергают.

Фактически Юн Сок Ёль обвинил Россию и КНДР в том, что их сотрудничество в военной сфере якобы представляет собой "глобальную угрозу" для всего человечества. Хотя никакой угрозы в этом нет. Заявление южнокорейского лидера является ещё одними свидетельством политики двойных стандартов, принятой на Западе. А военное сотрудничество Южной Кореи и США не представляет ли угрозу глобальной безопасности? Ответ очевидный. И снова всё подаётся под "соусом" якобы защиты свобод во всем мире.

Самое любопытное, что южнокорейский лидер обвиняет Россию и КНДР "в незаконной" торговле оружием друг с другом. Интересно, а кто устанавливал законы? Если такая торговля и имеет место в рамках двустороннего сотрудничества двух государств в военно-технической сфере, то это является личным делом именно этих двух государств.

Кстати, ранее господин Юн Сок Ёль, предупреждая Россию о недопустимости развития отношений с КНДР, грозился, что его страна пересмотрит своё отношение к поставкам оружия Украине. Только почем-то дипломатично промолчал, что южнокорейское оружие и так поставляется незалежной, только через кучу посредников. И кто тогда является угрозой глобальной безопасности? Ответ очевиден.