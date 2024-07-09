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crazycat21
Defense Post: Италия планирует закупить более 500 единиц танков и БМП на сумму 20 миллиардов евро
Техника – 200 танков и 350 боевых машин пехоты, должна быть поставлена в течение 15 лет.

Основной боевой танк Panther KF51. Фото: Rheinmetall

После длительного периода деградации своих армий, страны Европы поочерёдно приходят к выводу о необходимости модернизации собственных вооружённых сил. Италия не стала исключением и решила обновить парк своей тяжёлой бронетехники. 

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Как сообщает профильный ресурс Defense Post, власти этой страны планируют закупить у немецкого оборонного концерна Rheinmetall суммарно более 500 единиц современной тяжёлой бронетехники. Информация приводится со ссылкой на немецкую прессу.

Заявлено, что это будет самая крупная сделка за всю историю немецкого производителя вооружения. Контракт стоимостью 20 миллиардов евро (21,5 миллиарда долларов) предусматривает поставку Италии 350 боевых машин пехоты Lunx KF41 и 200 основных боевых танков Panther KF51. Техника должна быть поставлена в течение 15 лет.

Для производства бронетехники создано совместное предприятие с равными финансовыми долями сторон. Италию представляет оборонная фирма Leonardo. Окончательная сборка и испытания технику будут производиться на итальянских промышленных мощностях. При этом доля участия итальянцев в производстве составит 60% от выпускаемых объемов.

Так же совместное немецко-итальянское предприятие разработает дорожную карту своего участия в создании перспективного европейского основного боевого танка (MGCS), который предназначен для замены немецкого Leopard 2 и французского Lecrec.

P.S. Запланированные темпы производства бронетехники для армии Италии просто "впечатляют" – в среднем по 13 танков и по 23 БМП в год. К тому времени, когда будут поставлены последние заказанные экземпляры, танки и боевые машины из первых партий будут просто технически изношены.

#новости #армия #оружие #германия #танки #военные новости #италия #военная промышленность #panther kf51 #lunx kf41
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