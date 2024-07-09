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crazycat21
Премьер-министр Польши отказал Зеленскому в передаче Украине истребителей МиГ-29
Польша вроде бы и отказала, но всё же решила поторговаться с НАТО.

Истребители МиГ-29 ВВС Польши. Фото из открытых источников

Страны Западной коалиции продолжают оказывать Украине всевозможную военную помощь. В свою очередь, утративший легитимность Зеленский продолжает колесить по странам Европы, выпрашивая эту помощь и параллельно подписывая двусторонние соглашения "о безопасности". 

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Одной из стран, которая позже всех подписала такое соглашение, стала Польша. Хотя казалось, что именно эта страна, в своё время весьма активно поставлявшая Киеву танки советского образца, должна была стать одним из первых подписантов. Однако польские власти, видимо, придерживаются собственной точки зрения. 

Зеленский по пути на саммит НАТО в Вашингтоне, где он снова намеревается просить, чтобы его стране дали "зелёный свет" на вступление в альянс, заскочил в Варшаву. Там глава киевских властей встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи и было подписано двухстороннее соглашение "о безопасности" между странами. Разумеется, что Зеленский в свойственное ему манере в очередной раз занялся попрошайничеством, выпрашивая у Польши ещё оставшиеся у неё истребители МиГ-29 советского производства. Однако получил дипломатичный отказ.

Глава польского правительства пояснил, что эти самолёты пока ещё нужны самой Польше. Истребители задействованы в патрулировании воздушного пространства над территорией страны в рамках обязательств перед НАТО. В то же время политик не исключил, что такая передача возможна в перспективе, но только при том условии, если союзники по альянсу предоставят равноценную замену. 

"Мы не можем сейчас передать истребители МиГ, потому как они выполняют задачи по дежурству в польском небе. Однако мы договорились, что если союзники по НАТО разрешат нам заменить какими-нибудь другими самолетами то, что у нас есть, если такое равновесие будет выполнено, то я буду убеждать наших партнеров в Польше (я имею в виду командование) воплотить в жизнь такие решения", – заявил Туск.

Польские ВВС продолжают эксплуатировать истребители советского производства. Ещё весной 2023 года уже бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что его страна передала Украине десять самолётов МиГ-29. В планах значилась передача ещё четырёх машин. Оставшиеся самолёты данного типа, прошедшие модернизацию в соответствии со стандартами НАТО по-прежнему охраняют воздушное пространство Польши. 

Уже после того, как Украина получила отказ на просьбу передать самолёты, в офисе Зеленского взяли и заявили о том, что Польша "рассмотрит возможность передачи не менее одной дополнительной эскадрильи в составе 14 МиГ-29". Кое-кто в очередной раз выдает желаемое за действительное. 

#новости #политика #армия #оружие #польша #истребители #военные новости #самолеты #миг-29
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