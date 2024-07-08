Довольно амбициозные планы Токио по созданию ПРО с использованием нового типа оружия.

Стрельба из рельсотрона. Фото из открытых источников

Ещё в ноябре 2023 года Япония стала первым государством в мире, которое провело успешные испытания электромагнитного рельсотрона с морской платформы. Теперь Морские силы самообороны страны стали изучать возможность приобретения новых эсминцев класса 13DDX, оснащённых таким оружием. Об этом сообщает индийско-китайское аналитическое издание Eurasian Times.

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Концепция перспективного эсминца 13DDX была разработана Агентством по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии (ATLA). После успешных морских испытаний рельсотрона японские Силы самообороны приступили к изучению концепции нового боевого корабля, оснащённого этим передовым оружием.

Генеральный директор военно-морских систем ATLA вице-адмирал Шиничи Имаёси в мае 2024 года в ходе Combined Naval Event 2024 в британском Фарнборо представил амбициозные планы Японии по строительству эсминцев типа 13DDX.

Согласно презентации, эсминец будущего (по факту эсминец ПВО) будет вооружён электромагнитными рельсовыми пушками, зенитно-ракетными комплексами, мощными лазерами, микроволновым оружием (HPM), а также будет оснащён радаром для обнаружения высокоскоростных целей, сетью управления огнём, искусственным интеллектом (ИИ), автономной навигацией и системой автоматизированного контроля повреждений. Кроме того, корабль будет иметь модульную архитектуру для выполнения различных типов миссий. Корабль унаследует некоторые особенности от эсминцев класса Asahi и фрегатов класса Mogami Морских сил самообороны Японии.

Как сообщает Eurasian Times, ещё в начале 2022 года Министерство обороны Японии заявило о намерении разработать электромагнитное оружие для перехвата гиперзвуковых ракет противника. А в 2023 году Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии сообщило о завершении испытаний такой системы. При этом японские военные заявили о том, что это было первое когда-либо проведённое морское испытание рельсотрона.

Рельсотрон – это оружие для стрельбы снарядами, развивающими скорость до 7 Маха. Оружие предназначено для поражения кораблей, самолётов и ракет противника. В отличие от классических артиллерийских систем рельсотроны для стрельбы не используют порох или другие взрывчатые вещества. Соответственно, такое оружие менее подвержено загрязнению и требует меньшего ухода (очистки).

Стрельба из рельсотрона. Фото из открытых источников

Чисто теоретически снаряд размером с шар для боулинга, выпущенный из рельсотрона, может разрушить здание даже на большом расстоянии. Но рельсотроны для своей работы требуют очень много электроэнергии, поэтому о какой-либо портативности такого оружия говорить не приходится. Выдвигались предложения адаптировать такую оружейную систему для невоенных целей, а именно для запуска самолётов и космических спутников.

Информация о рельсотроне, разработанном в Японии и впервые замеченном в мае 2024 года, достаточно скудная. Известно, что оружие может стрелять стальными снарядами калибра 40 мм и массой 320 граммов. Согласно данным профильных СМИ, для стрельбы рельсотрон разработки ALTA использует заряд в 5 МДж энергии, что позволяет ему разгонять снаряд до скорости 2230 м/с. Но японские инженеры намереваются увеличить заряд до 20 МДж.

Японские военные планируют использовать рельсотрон как на суше, так и на море. Токио проводит разработку и испытания электромагнитных пушек в поисках эффективного противодействия новой угрозе. И этой угрозой считается гиперзвуковое оружие, которое имеется у региональных противников Японии: Китая, КНДР и России. В интервью СМИ вице-адмирал Шиничи Имаёси заявил, что с учётом сложной обстановки в области безопасности вокруг Японии перед Агентством по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны стоит задача в том, чтобы усилить противовоздушную оборону дальнего действия.

В итоге Морские силы самообороны (JMSDF) и ATLA решили интегрировать электромагнитные рельсовые пушки в проект перспективного эсминца 13DDX Future Destroyer. Это решение имеет важное значение, поскольку ракеты большой дальности региональных противников подвергнут такие корабли огромному риску.

По данным Eurasian Times, в мае 2024 года Япония заключила с Германией и Францией соглашение о сотрудничестве в области рельсотронов. Целью соглашения является совместное изучение технологий и скорейшее развёртывание такого оружия. В том же месяце Китай потерпел неудачу в испытаниях электромагнитного гиперзвукового рельсотрона морского базирования.

Учитывая вероятность будущих конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе, Япония спешно укрепляет свой военный потенциал и повышает боеготовность. Чиновники из Токио давно говорили о намерении объединить свою систему рельсотронов со средствами ПВО большой дальности для улучшения возможностей по перехвату воздушных целей. Но амбиции Токио в области такого оружия не ограничиваются только морем. Существуют планы по установке электромагнитных пушек на грузовые автомобильные шасси в рамках создания мобильной сети по борьбе с гиперзвуковыми ракетами.