Озвучены очередные пожелания Киева.

Киевские политические и военные деятели продолжают мечтать. В том числе мечтать о "могучем" флоте. Кстати, Украина и отличается тем, что у неё этого флота нет. Есть Военно-морские силы, у которых не осталось ни одного крупного корабля, зато в этих силах есть достаточно приличное количество чинов в адмиральских званиях.

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О своём видении будущего украинского флота в интервью местным СМИ рассказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Неижпапа* (внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ). По версии этого высокопоставленного моряка, украинский флот должен пополнится подводными лодками. А крупные корабли украинскому флоту не нужны, поскольку "это прошлое". Адмиралу уже необходимо было говорить прямо, а именно то, что крупные корабли – это просто дорого, очень дорого.

"Мы думаем об этом, она необходима для нас – подводная лодка. Мы не берем во внимание большие подводные лодки, для Черного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе Военно-морских сил", – отметил командующий ВМСУ.

Думать одно, а получить другое. Адмирал так и не пояснил, где и какие субмарины Киев намеревается брать. А главное, за какие деньги? Но по заявлению этого командующего флотом, который без кораблей, понятно, что думают там о лодках во множественном числе, а хотят получить хотя бы одну.

Кстати, командующий ВМСУ пояснил, зачем Киеву подводная лодка. С его слов, наличие кораблей такого класса позволит украинскому флоту действовать во всей акватории Чёрного моря, а не жаться к берегу в районе Одессы, как это происходит в настоящее время.

"Остановиться только возле Одессы – это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Чёрном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости", – подчеркнул адмирал.

После распада СССР и раздела Черноморского флота Украине досталась одна подводная лодка проекта 641, которая получила название "Запорожье". После многочисленных ремонтов эта субмарина наконец вышла в море. Произошло это в 2012 году. А в 2013 году лодка принята в состав ВМСУ. В 2014 году вместе с другими кораблями она досталась России после воссоединения Крыма. Никакой боевой ценности эта подводная лодка не представляет.

По версии Неижпапы* (внесён в список экстремистов и террористов в РФ), Украина должна стать "морской державой". Для этого ей нужны мощные Военно-морские силы, которые позволят защищать интересы государства не только в морях и океанах. Поэтому ВМСУ должны иметь в своём составе всё: от беспилотных систем, вертолётов и морских пехотинцев до кораблей и подводных лодок. Правда, какие есть у современной Украины "интересы" в других морях и даже океанах, адмирал так и не уточнил.