Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Командующий ВМСУ: Украине нужна подводная лодка
Озвучены очередные пожелания Киева.

Киевские политические и военные деятели продолжают мечтать. В том числе мечтать о "могучем" флоте. Кстати, Украина и отличается тем, что у неё этого флота нет. Есть Военно-морские силы, у которых не осталось ни одного крупного корабля, зато в этих силах есть достаточно приличное количество чинов в адмиральских званиях. 

реклама

О своём видении будущего украинского флота в интервью местным СМИ рассказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Неижпапа* (внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ). По версии этого высокопоставленного моряка, украинский флот должен пополнится подводными лодками. А крупные корабли украинскому флоту не нужны, поскольку "это прошлое". Адмиралу уже необходимо было говорить прямо, а именно то, что крупные корабли – это просто дорого, очень дорого. 

"Мы думаем об этом, она необходима для нас – подводная лодка. Мы не берем во внимание большие подводные лодки, для Черного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе Военно-морских сил", – отметил командующий ВМСУ.

Думать одно, а получить другое. Адмирал так и не пояснил, где и какие субмарины Киев намеревается брать. А главное, за какие деньги? Но по заявлению этого командующего флотом, который без кораблей, понятно, что думают там о лодках во множественном числе, а хотят получить хотя бы одну.

Кстати, командующий ВМСУ пояснил, зачем Киеву подводная лодка. С его слов, наличие кораблей такого класса позволит украинскому флоту действовать во всей акватории Чёрного моря, а не жаться к берегу в районе Одессы, как это происходит в настоящее время.

"Остановиться только возле Одессы – это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Чёрном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости", – подчеркнул адмирал.

После распада СССР и раздела Черноморского флота Украине досталась одна подводная лодка проекта 641, которая получила название "Запорожье". После многочисленных ремонтов эта субмарина наконец вышла в море. Произошло это в 2012 году. А в 2013 году лодка принята в состав ВМСУ. В 2014 году вместе с другими кораблями она досталась России после воссоединения Крыма. Никакой боевой ценности эта подводная лодка не представляет. 

По версии Неижпапы* (внесён в список экстремистов и террористов в РФ), Украина должна стать "морской державой". Для этого ей нужны мощные Военно-морские силы, которые позволят защищать интересы государства не только в морях и океанах. Поэтому ВМСУ должны иметь в своём составе всё: от беспилотных систем, вертолётов и морских пехотинцев до кораблей и подводных лодок. Правда, какие есть у современной Украины "интересы" в других морях и даже океанах, адмирал так и не уточнил.

#новости #армия #оружие #военные новости #флот #корабли #подводная лодка #вмс украины
3
Показать комментарии (3)
Иранский эсминец Sahand перевернулся во время ремонта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
2
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
3
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
7
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
3
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
1
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
+
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
+
Eurasian Times: Китай показал истребитель J-31B, который имеет преимущество над американским F-22
+
Nintendo отвергает генеративный ИИ в разработке игр
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
7
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
11
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
7

Сейчас обсуждают

AleksK
18:09
А чем командует этот командующий?
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
MrSaT
17:53
сверхдержава!
Ставки по ипотеке в России достигли 23% годовых
666MAXIMUS999
17:48
Попахивает лютым бредом. Как машина разгоняющаяся в 2 раза быстрее может быть медленнее в гонках, которые, я даже за гонки не считаю. NASCAR это самые тупые гонки в мире, особенно этап с овальными тра...
В NASCAR дебютирует 1000-киловаттный прототип электрокара стоимостью $1,5 млн
si-cat
17:47
"Командующий ВМСУ: Украине нужна подводная лодка.." Щобы тiкати коды припікати ?? 🤣🤣🤣
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
Шаманов Рустам
17:44
Ну да, во время столкновений будут сжигать электронику за километры, так что ваш ба просто окажется простой железякой на дне,просто удивительно что это не применяют на сво
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
Mixail80
17:44
точно адсл? а не диалап? адсл всё таки до 8-20мбит был в основном... что ж это за песня? даже по диалап не 1,5 дня точно.
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
dimasoid1970
17:43
-Очищенный воздух выпускается со скоростью 5500 оборотов в минуту.- Новая единица измерения скорости воздуха!)))
Студентка изобрела портативный очиститель воздуха Aerate для защиты пассажиров метро
VRoman
17:39
3+5 ядер? Это что-то новое
8-ядерный процессор AMD Ryzen AI 7 PRO 160 с графикой Radeon 870M на 7% быстрее, чем Ryzen 9 8945HS
ЧatoБoт
17:29
А ещё сало, цiбуля, много грошей и сине-жёлтые шаровары каждому чубозавру. И Звезда смерти до кучи.
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
Кирилл Беспалов
17:22
Вот вроде что-то прочитал, а что прочитал, не пойму
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем