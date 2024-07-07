Космические аппараты должны быть выедены на орбиту до конца десятилетия.

Изображение: Airbus

Европейский аэрокосмический гигант Airbus и немецкая армия 4 июля 2024 года заключили новое соглашение о поставках военной техники. Речь идёт о военных спутниках связи нового поколения, известных под общим названием SatcomBw 3. Стоимость подписанного контракта составляет 2,1 миллиарда евро. Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition.

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Контракт предусматривает строительство двух спутников, а также наземного сегмента приемных станций, запуска и обслуживания аппаратов в течение пятнадцати лет. SatcomBw 3 – это немецкие аналоги французских спутников Syracuse, британских Skynet и итальянских спутников Sicral. Предполагается, что немецкие космические аппараты будут развёрнуты на орбите высотой 36000 километров до конца текущего десятилетия.

"После успеха программы SatcomBw Stage 2, которую мы реализуем с 2009 года, этот новый контракт укрепляет наше стратегическое партнерство с бундесвером, предоставляя ему значительно улучшенные возможности защищенной военной связи, призванные занять лидирующие позиции в течение следующего десятилетия", – заявил Михаэль Шельхорн, генеральный директор Airbus Defense and Space.

Руководитель корпорации Airbus также выразил радость "во времена сложных западных демократий и страданий институциональной европейской космической экосистемы". Действительно, европейские производители спутников Thales Alenia Space и Airbus сильно ослаблены на своём историческом рынке геостационарных спутников связи. Появление на рынке низкоорбитальных спутниковых группировок американского бизнеса, в частности речь идёт о компании SpaceX, "нарушило" этот рынок. Американские спутники обладают большими возможностями. Правда, они и стоят существенно дороже.

В настоящее время Евросоюз работает над созданием собственной орбитальной группировки космических аппаратов, предназначенной обеспечения защищённой связи. Сеть под названием IRIS объединит геостационарные спутники с другими, находящимися на околоземной орбите. Франция уже отказалась от запуска своего третьего спутника Syracuse IV, чтобы направить средства на финансирование системы IRIS.