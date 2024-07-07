Вместе с пусковыми в утиль отправилась и шведская РЛС.

Скриншот видео Минобороны РФ

В ходе проведения Специальной военной операции российские военные продолжают уничтожать вооружение противника, как ещё советского образца, так и поставленного Западом. Одними из приоритетных целей являются боевая авиация и средства противовоздушной обороны.

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С начала июля результатом слаженной работы российских разведчиков и ракетчиков стали несколько уничтоженных и два повреждённых истребителя, а также уничтоженный боевой вертолёт на аэродромах Миргород, Полтава и Долгинцево. Кроме того, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" был накрыт позиционный район зенитно-ракетного комплекса С-300 неподалёку от аэродрома Миргород. В результате точного удара были уничтожены две пусковых установки, кабина управления, несколько единиц автомобильного транспорта и личный состав противника.

Во всех перечисленных эпизодах успешного применения связки разведывательных беспилотников и расчётов ОТРК "Искандер" под удары российских ракет попадали авиационная техника и средства ПВО ещё советского производства. Но настал черёд и хвалёных ЗРК Patriot американского производства. которые киевские деятели во главе с Зеленским собирают с миру по нитке. Впрочем, системы "Пэтриот" уничтожались и раньше.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, 7 июля ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" были уничтожены две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США и радиолокационная станция "Жираф". Позиции средств ПВО противника были размещены в районе населённого пункта Южное Одесской области.

РЛС Giraffe AMB ("Жираф") производства шведской фирмы SAAB является очень современным средством наблюдения за воздушным пространством. Инструментальная зона обзора станции составляет от 30 до 100 километров по дальности и превышает 20 километров по высоте.

Точный удар российской армии по западным средствам ПВО в стане противника поспешили тут же опровергнуть. Командующий Воздушными силами Украины генерал Олещук попытался выдать прилёты "Искандеров" за попадания по... макетам. Однако кадры объективного контроля, на которых видна вторичная детонация боекомплектов ПУ Patriot, свидетельствуют о том, что удар достиг цели. Да и на украинских ресурсах Олещука уже подвергли критике.