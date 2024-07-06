Как заявил посол ФРГ, система уже передана.

ЗРК Patriot. Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press

Коллективный Запад, который по-прежнему не отказался от своей затеи нанести России стратегическое поражение, продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. Традиционно главным спонсором Киева являются Соединённые Штаты. На втором месте по объёмам военных поставок находится ФРГ.

реклама

Посол Германии в Киеве Мартин Егер 5 июля 2024 года проинформировал, что его страна передала Украине очередной зенитно-ракетный комплекс Patriot. Уже третий по счёту. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Как заявлено, данная система предназначена для усиления защиты населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет. Боевой расчёт комплекса в течение нескольких месяцев проходил необходимую подготовку на территории Германии.

В декабре 2023 года ФРГ завершила подготовку второй группы украинских военных работе на системе ПВО Patriot. К шестинедельному курсу подготовки, проходившему на одной из авиационных баз люфтваффе, было привлечено 70 солдат и офицеров, включая тех, которые уже имели опыт обращения с комплексами С-300 советского образца. Обучение является частью усилий Германии по поддержке Киева. Наряду с системами Patriot американского производства Германия передала Украине и дополнительно оборудование ПВО, включая ракетные комплексы IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard. Военная помощь Германии Украине осуществляется по двум основным каналам. Первый – это федеральные правительственные фонды, финансирующие производство вооружения. Второй – это прямые поставки из запасов бундесвера. Противовоздушная оборона является основным направлением этих поставок.

По данным Army Recognition, на середину июня 2024 года официальный Берлин уже передал Киеву в качестве военной "помощи" следующие средства ПВО: четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, два зенитных артиллерийских комплекса Skynex, девять РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, 52 самоходные зенитные установки Gepard с запасными частями, два комплекса Patriot с запасными частями, две отдельные пусковые установки Patriot и запчасти к ним, 500 американских ПЗРК Stinger и 2700 ПЗРК "Стрела" советского образца, а также боеприпасы ко всем перечисленным системам.

Кроме того, текущая и запланированная поддержка предусматривает передачу Киеву следующих средств противовоздушной обороны: один комплекс Patriot, две системы ПВО Skynex, 15 самоходных зенитных орудий Gepard, восемь систем ПВО IRIS-T SLM, десять комплексов IRIS-T SLS, а также боеприпасы ко всем перечисленным системам.

Из соображений безопасности власти Германии не раскрывают маршруты транспортировки военной "помощи" и даты её передачи до самого факта поставки.

P.S. Очередная хвалебная ода американскому ЗРК Patriot, вызванная фактом передачи Украине от Германии очередной такой системы, вышла на страницах польского профильного ресурса Defence24. Там говорится о том, что американские ЗРК известны своими расширенными возможностями, включая способность перехватывать новейшие российские баллистические ракеты, такие как гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Польское издание абсолютно на голубом глазу заявляет, что такая ракета якобы впервые была "сбита" комплексом Patriot в ночь с 4 на 5 мая. Правда, это же издание забыло уточнить, в каком году это произошло, и вообще является ли это правдой. Ещё в мае 2023 года киевские деятели заявляли о том, что им якобы удалось сбить российскую ракеты "Кинжал". Только эта "победа" оказалась простым вбросом. Более того, "Кинжал" попросту невозможно перехватить из-за его высокой скорости, которая превышает все мыслимые предельные режимы работы ЗРК Patriot.