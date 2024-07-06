У китайского самолёта в боковых внутренних отсеках размещается больше ракет.

Истребитель J-35B

В мире только ограниченный круг стран может проектировать и серийно выпускать истребители пятого поколения. Это Россия, Китай и США. Также определённых успехов в проектировании боевого самолёта нового поколения достигла Турция. Собственные наработки в данной области имеются и у Южной Кореи.

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Безусловным лидером в развитии боевой авиации последнего поколения являются США. Но это пока. Дело в том, что Штатам уже довольно смело "наступает на пятки" их главный геополитический конкурент – Китай. Публикация, посвящённая успехам авиастроителей из Поднебесной, вышла на страницах канадско-индийского аналитического издания Eurasian Times.

В материале ресурса сообщается, что недавно китайская государственная фирма Shenyang Aircraft Corporation (SAC) выпустила демонстрационный видеоролик, в котором презентовала свой новый истребитель пятого поколения J-31B. В ролике самолёт с соответствующей маркировкой имеет и дополнительную подпись – Gyrfalcon ("Кречет"). На видео видно, что машина имеет внутренние отсеки для размещения вооружения.

Истребитель-невидимка среднего размера, широко рекламируемый как FC-31 для экспортного рынка, китайскими СМИ, экспертами и комментаторами именовался как J-31 или J-35. Однако до последнего времени у боевого самолёта не было никакого собственного названия.

Перспективная машина уже в течение нескольких месяцев находится в центре мирового внимания из-за того, что потенциально может использоваться в качестве палубного истребителя.

Новая модель J-31B выглядит крупнее оригинальной версии FC-31, впервые представленной ещё десять лет назад. Демонстрационный ролик показывает, что самолёт может похвастаться впечатляющей боевой нагрузкой, сопоставимой с таковой у тяжёлых истребителей. При этом J-31B превосходит самолёты более ранних поколений в плане оптимизации конструкции планера, использованию внутреннего пространства и по характеристикам двигателя.

Как сообщает Eurasian Times, по обнародованным кадрам можно судить, что в каждом боковом внутреннем оружейном отсеке истребителя могут быть размещены по две ракеты. Этим самолёт и отличается от китайского J-20 и американского F-22 Raptor. У них тоже есть боковые внутренние отсеки вооружения, но там помещается только по достаточно крупной ракете. Кроме того, у J-31B имеется и основной внутренний отсек для оружия, аналогичный отсеку J-20. Благодаря этому новый истребитель может нести четыре ракеты PL-12 средней дальности класса "воздух-воздух".

Китайские эксперты, на которых ссылается гонконгская газета South China Morning Post, заявили, что переименование FC-31 в J-31 означает, что истребитель соответствует требованиям для принятия на вооружение. Поэтому он и получил официальное обозначение. Однако при этом остаются вопросы о роли, предназначенной для нового самолёта.

Фу Цяньшао, отставной военнослужащий ВВС НОАК, а ныне военный аналитик, предполагает, что литера "B" свидетельствует о существовании нескольких различных версий истребителя J-31. При этом аналитик отметил, что пока неясно, предназначен ли J-31B для базирования на авианосце китайского флота или всё же будет поставляться на экспорт.

Другой китайский эксперт предполагает, что J-31B всё же будет принят на вооружение ВВС НОАК, а не флотом. Своё предположение он обосновал тем, что у представленного самолёта носовая стойка шасси имеет только одно колесо. Это типично для истребителей сухопутного базирования, но не палубного.

Как считает Eurasian Times официальное представление J-31B знаменует собой значительный шаг в развитии военной авиации Китая, свидетельствующий о растущих возможностях страны в разработке современных малозаметных истребителей. Задачи нового самолёта станут понятны в ближайшем будущем.