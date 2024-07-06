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crazycat21
Politico: Генсек НАТО исключил возможность мира на Украине «в обмен на территории»
Альянс дал понять, что против мирного урегулирования.

Йенс Столтенберг. Фото: © AP Photo/ Virginia Mayo

Уходящий в отставку генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 5 июля отверг всё чаще раздающиеся в США призывы отказаться от части территорий и членства в НАТО "в обмен" на прекращение огня. Об этом сообщает Politico.

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Как пишет издание, союзники и советники кандидата в президенты США Дональда Трампа разрабатывают планы, которые заставят Киев отказаться от попыток вернуть контролируемые Россией территории и аннулировать свою заявку на будущее членство в НАТО в обмен на мирное соглашение с Россией. И такой подход, похоже, очень сильно не устраивает пока ещё действующего генсека альянса, а также тех, кто за ним стоит. 

Ранее президент России Владимир Путин дал понять, что Кремль вполне серьёзно воспринимает заявления Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине. А ещё раньше Путин озвучил условия России для начала переговоров о мирном урегулировании. Это признание Киевом суверенитета России над четырьмя новыми регионами и отвод оттуда своих войск, защита прав русскоязычного населения на остальной территории Украины, снятие санкций с России, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Но, как пишет Politico, предложения России равносильны капитуляции Украины, поэтому Киев их отвергает. Отвергают их и в НАТО. Но довольно витиеватым образом. Господин Столтенберг почему-то вдруг вспомнил Минские соглашения, которые благодаря стараниям Запада впоследствии оказались нерабочими. Генсек альянса заявил, что "у них" не может быть "Минска-3".

"У нас не может быть Минска-3. Нет никаких признаков того, что Путин готов вести мирные переговоры", – заявил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции, имея в виду ранее провалившиеся мирные соглашения между Москвой и Киевом.

Politico пишет, что Минские соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах при активном участии Германии и Франции, были якобы направлены на то, чтобы остановить первое "вторжение" России на Украину в 2014 году. 

По версии Столтенберга, возвращение Крыма в состав России было якобы "незаконным". И это именно Россия якобы нарушила первые Минские соглашения. Потом были согласованы вторые соглашения, который Россия, прождав семь лет, тоже якобы нарушила, когда начала Специальную военную операцию.

Столтенберг также заявил, что "им", то есть Западу, необходимо что-то "реальное" для прекращения конфликта, а также нужны гарантии безопасности Украины.

Цинизм и лицемерие западной политики просто зашкаливают. Оказывается, по "их" версии это Россия постоянно нарушала подписанные мирные инициативы, а не Украина. Кстати, Россия не являлась стороной Минских соглашений. Она выступала гарантом их соблюдения. Также как Германия и Франция, которые свои обязательства с самого начала выполнять не собирались, а вместе с другими странами западной коалиции принялись накачивать Украину вооружением. Достаточно вспомнить откровения экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Западу необходимо было просто выиграть время. 

И после этого Столтенберг и прочие в самом "миролюбивом" альянсе самым наглым образом смеют заверять что это Россия якобы что-то там не соблюдает? А разве не Германия с Францией? Но, по всей видимости, это совершенно другое.

#новости #политика #нато #военные новости #геополитика #конфликты #столтенберг
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