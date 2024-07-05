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crazycat21
Reuters: На предстоящем саммите в Вашингтоне НАТО будет добиваться стандартизации снарядов
Снаряды от разных производителей имеют собственные технические особенности.

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

В ближайшие дни в Вашингтоне пройдёт очередной саммит государств, которые входят в Североатлантический альянс. В ходе встречи на высшем уровне блок НАТО намеревается озвучить первое за свою историю оборонно-промышленное обязательство. Необходимо побудить страны альянса нарастить производство вооружений и вернуться к строгой стандартизации выпускаемых боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.

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Некий чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил агентству о том, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал имеющуюся "стандартизацию". Она хороша только на бумаге, но не так хороша на практике. При этом имелись в виду артиллерийские снаряды калибра 155 мм, дефицит которых ощущается во всём мире.

НАТО уже устанавливает стандарты на боеприпасы к стрелковому оружию, что позволяет солдатам союзных армий использовать патроны друг друга. Однако с артиллерийскими боеприпасами не всё так просто. Стандарты, конечно, существуют. Но стандартизация является делом добровольным. В итоге несоблюдение стандартов привело к "фрагментации" рынка боеприпасов и затруднило поставки. Четырнадцать стран альянса сохранили за собой право отклоняться от стандартов при производстве боеприпасов. В результате у армий НАТО разные типы снарядов одного и того же калибра 155 мм.

Как заявляют эксперты, такие снаряды можно использовать во всех типах гаубиц альянса, но при ведении стрельбы необходимо вводить поправки из-за технических особенностей снарядов. В противном случае есть большой шанс промахнуться. При этом отклонение может достигать 50-60 метров.

Спецификации боеприпасов регистрируются в таблицах, которые используют военные. Но чиновники заявляют, что компании-производители иногда не предоставляют все необходимые данные. Именно это альянс и хочет изменить. Кроме того, необходимо привести всё к общим стандартам, чтобы таблицы для стрельбы стали более короткими и простыми.

"Мир, в котором существовал бы единый стандартизированный снаряд НАТО, где каждый союзник производил бы одно и то же, был бы гораздо проще для военных. Потому что тогда не будет никаких сомнений, что все используют один и тот же снаряд. Поэтому  можно взять боеприпасы с этой свалки и переместить их в эти гаубицы, и это будет наиболее эффективным способом решения проблемы", – заявил представитель НАТО.

Однако, как отмечает Reuters, Североатлантический альянс может столкнуться в данном вопросе с противодействием со стороны производителей боеприпасов. Дело в том, что стандартизация может способствовать росту конкуренции среди производителей, соответственно, цены на снаряды существенно снизятся.

В целях наращивания производства вооружений, особенно "боеприпасов решающего значения", таких, как артиллерийские снаряды и ракеты ПВО, лидеры согласятся ежегодно отчитываться перед НАТО о том, как они намерены выполнять оборонные цели альянса и как они намерены увеличить производство вооружений.

#новости #армия #оружие #нато #военные новости #артиллерия #боеприпасы #снаряды #саммит #стандарты нато
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