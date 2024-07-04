Италии наконец удалось договориться о производстве боевой техники на своей территории.

Танк Panther KF51. Фото: Rheinmetall

Немецкий концерн Rheinmetall и итальянская оборонная группа Leonardo 3 июля 2024 года заявили о том, что планируют создать совместное производство танков. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

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В заявлении двух компаний говорится о том, что стороны подписали меморандум "о взаимопонимании" в разработке нового основного боевого танка для армии Италии, а также в поставке современных боевых машин пехоты KF41 Lunx. Обе компании заявили, что боевые машины и их системы поддержки будут "разрабатываться и производиться Leonardo в соответствии с требованиями итальянского заказчика".

Недавно разработанный немецким концерном Rheinmetall танк и новейшая БМП KF41 Lunx "станут базовыми технологиями", на основе которых будут строиться обе программы. Новое совместное предприятие будет располагаться на территории Италии. Права собственности в нём будут распределены между фирмами поровну. Линии окончательной сборки техники и 60% производственных мощностей также будут располагаться в Италии.

Генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани заявил, что объединение двух оборонных компаний стало "фундаментальным вкладом в создание европейского оборонного пространства".

Как пишет Defense Post, представители обеих компаний заявили, что новые танки станут основой для будущего совместного европейского танка, разработка которого ведётся при финансовой поддержке властей Германии и Франции.

Ранее компания Leonardo вела переговоры с франко-германской оборонной группой KNDS [результат слияния немецкого концерна KMW и французской Nexter, прим.] о возможном партнерстве по производству танков Leopard 2A8. Однако переговоры были прекращены в июне 2023 года, поскольку стороны не смогли достичь взаимопонимания относительно конфигурации будущего танка для армии Италии.

P.S. На самом деле KNDS и Leonardo не смогли договорится не о "конфигурации" будущего танка, а о правах собственности в совместном предприятии, соответственно, и о прибыли. Кроме того, итальянская настаивала о высокой степени локализации производства на своей территории. KNDS отказался, тогда на его место пришёл конкурент – концерн Rheinmetall.