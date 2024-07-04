Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Новейший российский гусеничный БТР замечен в Нижнем Тагиле
Этот тяжёлый бронетранспортёр построен на базе основного боевого танка.

Скриншот видео. Источник: @La_souris_DA / t.me/bmpd_cast/20019

В настоящее время основным бронетранспортёром российской армии является БТР-82A (AM), представляющий собой сильно модифицированную версию БТР-80 с более мощным вооружением. Кроме того, на вооружении ВДВ России стоят гусеничные БТР-Д на базе БМД-1 и БТР-МДМ "Ракушка" на базе БМД-4М. Обе машины являются авиадесантными. 

реклама

Бронетранспортёр – это транспорт пехоты до переднего края, способный в случае необходимости обеспечить своему десанту некоторое огневоё прикрытие. Все перечисленные образцы относятся к лёгким. Они обеспечивают своим экипажам и десанту защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, но уже не способны противостоять современным средствам поражения, таким как противотанковые управляемые ракеты. Тяжёлых бронетранспортёров с противоснарядным бронированием в российской армии пока нет. 

Пожалуй, единственным исключением является БМО-Т – боевая машина огнемётчиков, построенная на базе танка Т-72. Экипаж машины состоит из двух человек, она может перевозить семь десантников. Кроме того, в десантном отделении размещаются 30 реактивных пехотных огнемётов РПО-А "Шмель". БМО-Т оборудована люками в крыше десантного отделения и кормовым люком для безопасного спешивания десанта. Конструктивно российская боевая машина сходна с израильскими тяжёлыми БТР "Азахрит" и "Намер", также построенными на базе основных боевых танков, а также перспективной российской БМП Т-15 на платформе "Армата". 

Других тяжёлых гусеничных бронетранспортёров в ВС РФ на вооружении пока нет. Но это пока! Потому что, похоже, свершилось... Ряд российских источников, в том числе телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), распространили кадры, снятые в Нижнем Тагиле. Именно в этом городе расположен Уралвагонзавод – предприятие, которое занимается выпуском танков и машин на их базе. Видео снято неподалёку от территории предприятия. В коротком видеоролике показан новый неизвестный гусеничный бронетранспортёр на шасси танка Т-72/90. Конструкция боевой машины несколько напоминает тяжёлую БМП-15, но и то отдалённо. 

В отличие от платформы "Армата" новый бронетранспортёр имеет меньшее количество опорных катков – по шесть на борт. Судя по всему, конструкция нового неизвестного БТР имеет переднее расположение силовой установки. Вероятно, двигатель идентичен тем, что стоят на танках Т-72Б3и Т-90М "Прорыв". 

Данных о вооружении неизвестного образца нет. Но это не проблема, поскольку российскими оборонными предприятиями разработано большое число боевых модулей, в том числе и дистанционно управляемых, для отечественной бронетехники.

#новости #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #т-90м #бтр #т-72б3 #бмо-т
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
3
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
11
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
1
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
Army Recognition: Преимущество флота Великобритании будет зависеть от увеличения подводных сил
+
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
OnePlus 13 может предложить рейтинг защиты IP выше по сравнению с Galaxy S24
1
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
27
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
27
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
22
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
169
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
4
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
5
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
38
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
1

Сейчас обсуждают

Bender-Shmender
15:08
Вам и семдесят вторые люлей нормально дают, Арматы они захотели. Ещё перебирают, чем их лучше пиз... ть, мазохисты.
В России в Нижнем Тагиле "случайно" засветился новейший тяжелый БТР на базе танка
Чatо -- Боt
15:03
Происки кг'явавого Путина, верняк на 146%, ресурсные каклы с либердой не дадут соврать.
AP: На оборонном предприятии в США, где производят ракеты и боеприпасы, прозвучал взрыв
Чatо -- Боt
15:01
И отельчик, что на дальнем плане, абсолютно пустой стоит, бо ни одной тряпки ни на одном балконе не сушится. Перемога и покращення жiття.
На пляже в Одесской области появились крупные фортификационные конструкции
Алексей Кузнецов
14:55
Чиновников вообще нужно автомобилей лишить. Они хорошо зарабатывают. И квартиры им дарят напрасно. Меньше они не воруют.
Российские чиновники пересаживаются на отечественные авто
Чatо -- Боt
14:54
>дизель-генеративные блоки. Взоржал от формулировочки. Дизель-генераторы же.
Малошумная "Варшавянка" в попала в прицел разведывательного самолёта ВВС Португалии P-3C
БелПатриот
14:50
Можно только посочувствовать
ASML получила право расширить свои предприятия в Велдховене
rrrrex
14:44
Тарков же
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
Star Up
14:36
когда будет что то реально новое - пишите, пока что шлак
Apple запатентовала новую технологию под названием "растягиваемые дисплеи"
Акация
14:34
Что за игра в разделе FPS monitor?
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
Chihonya
14:32
брысь под шконку нищий рукожоп)
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем