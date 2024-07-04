Этот тяжёлый бронетранспортёр построен на базе основного боевого танка.

Скриншот видео. Источник: @La_souris_DA / t.me/bmpd_cast/20019

В настоящее время основным бронетранспортёром российской армии является БТР-82A (AM), представляющий собой сильно модифицированную версию БТР-80 с более мощным вооружением. Кроме того, на вооружении ВДВ России стоят гусеничные БТР-Д на базе БМД-1 и БТР-МДМ "Ракушка" на базе БМД-4М. Обе машины являются авиадесантными.

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Бронетранспортёр – это транспорт пехоты до переднего края, способный в случае необходимости обеспечить своему десанту некоторое огневоё прикрытие. Все перечисленные образцы относятся к лёгким. Они обеспечивают своим экипажам и десанту защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, но уже не способны противостоять современным средствам поражения, таким как противотанковые управляемые ракеты. Тяжёлых бронетранспортёров с противоснарядным бронированием в российской армии пока нет.

Пожалуй, единственным исключением является БМО-Т – боевая машина огнемётчиков, построенная на базе танка Т-72. Экипаж машины состоит из двух человек, она может перевозить семь десантников. Кроме того, в десантном отделении размещаются 30 реактивных пехотных огнемётов РПО-А "Шмель". БМО-Т оборудована люками в крыше десантного отделения и кормовым люком для безопасного спешивания десанта. Конструктивно российская боевая машина сходна с израильскими тяжёлыми БТР "Азахрит" и "Намер", также построенными на базе основных боевых танков, а также перспективной российской БМП Т-15 на платформе "Армата".

Других тяжёлых гусеничных бронетранспортёров в ВС РФ на вооружении пока нет. Но это пока! Потому что, похоже, свершилось... Ряд российских источников, в том числе телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), распространили кадры, снятые в Нижнем Тагиле. Именно в этом городе расположен Уралвагонзавод – предприятие, которое занимается выпуском танков и машин на их базе. Видео снято неподалёку от территории предприятия. В коротком видеоролике показан новый неизвестный гусеничный бронетранспортёр на шасси танка Т-72/90. Конструкция боевой машины несколько напоминает тяжёлую БМП-15, но и то отдалённо.

В отличие от платформы "Армата" новый бронетранспортёр имеет меньшее количество опорных катков – по шесть на борт. Судя по всему, конструкция нового неизвестного БТР имеет переднее расположение силовой установки. Вероятно, двигатель идентичен тем, что стоят на танках Т-72Б3и Т-90М "Прорыв".

Данных о вооружении неизвестного образца нет. Но это не проблема, поскольку российскими оборонными предприятиями разработано большое число боевых модулей, в том числе и дистанционно управляемых, для отечественной бронетехники.