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crazycat21
Eurasian Times: Индия проявляет интерес к российскому истребителю Су-57
Геополитические реалии могут подтолкнуть Индию к покупке российских самолётов пятого поколения.

Истребитель Су-57. Фото: Объединённая авиастроительная корпорация

Индия достаточно долгое время является одним из главных покупателей российского вооружения. Среди значимых оружейных покупок сделанных этой страной, несколько сотен танков Т-90 производство которых ведётся на индийских мощностях по лицензии, 272 истребителя Су-30МКИ большая часть из которых собрана на индийских заводах, современные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Так называемые "индийские контракты" на танки и истребители когда-то фактически спасли танкостроительную отрасль и военное авиастроение России. 

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Свой первый полёт российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил в 2010 году. В настоящее время эта современная машина стоит на вооружении ВКС России и выпускается серийно. 

Изначально в разработке самолёта принимала участие и Индия. Программа боевого самолёта на основе российского Су-57, который хотела получить эта страна, получил обозначение FGFA – Fifth Generation Fighter Aircraft. Но осенью 2021 года индийская сторона приостановила своё участие в совместном проекте. Как было заявлено, Дели решил дождаться принятия на вооружение самолёта российскими ВКС.

Фото: ОАК

Теперь Индия снова проявляет интерес к Су-57. Об этом сообщает индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times.

Как говорится в материале ресурса, недавнее заявление о предстоящем визите в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди для встречи на высшем уровне с президентом Владимиром Путиным, является свидетельством того, что Нью-Дели не допустит ослабления отношений с Россией. Последний раз Моди посещал Россию в 2019 году для участия в Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке. А последняя встреча двух лидеров состоялась в 2022 году в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Предполагается, что визит Моди в Москву состоится 8-9 июля. И этот визит имеет очень важное значение. Кстати, состоится он после того, как Россия и Индия урегулировали разногласия между двумя странами, возникшие из-за дисбаланса в их бурно развивающейся двусторонней торговле.

Как сообщает Eurasian Times, повестка встречи Путина и Моди среди прочего, включает "соглашение о поставках материально-технического обеспечения для укрепления сотрудничества между двумя армиями, возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения (FGFA) и сотрудничество в области ядерной энергетики". Соответственно, приостановка военно-технического сотрудничества между государствами была вызвана трудностями с платежами, а не страхом Индии перед санкциями со стороны Запада.

Теперь, когда трудности с межгосударственными платежами решены, решение Индии возобновить участие в программе FGFA логично по многим причинам.

Истребители Су-57 в полёте. Фото: Минобороны РФ

Индийский самолёт пятого поколения было предложено разработать на основе российского истребителя Су-57. Но у Индии возникли сомнения относительно всесторонней малозаметности и способности машины к сверхзвуковом полёту. Вероятно, подразумевается полёт со сверхзвуковой скоростью в бесфорсажном режиме [прим.]. К тому же индийские ВВС хотели получить истребитель пятого поколения в двухместном варианте, а российская машина является одноместной. Именно по этим причинам Индия и приостановила своё участие в совместной программе FGFA, сохранив возможность вернуться в неё.

Ещё в начале 2018 года министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила западной прессе о том, что Россия может продолжить самостоятельную разработку самолёта, но Индия сохраняет за собой возможность вернуться в программу на более позднем этапе и купить новый самолёт.

Eurasian Times сообщает, что с того момента Россия устранила "недостатки", которые вызывали претензии индийской стороны. Последние модификации Су-57 оснащены двигателями АЛ-51 "второго этапа", которые обеспечивают полёт в суперкрейсерском режиме (на сверхзвуке без включения форсажа). Кроме того, у нового двигателя существенно возросла тяга по сравнению с предшественником – двигателем АЛ-41Ф1. Значительное увеличение тяги позволяет осуществлять полёт со скоростью 1,6 Маха в бесфорсажном режиме.

Новый двигатель также повышает скрытность истребителя. Он оснащен зубчатым выхлопным соплом. Изменяя распределение температуры и форму выхлопного шлейфа, зубчатые сопла могут сделать истребитель более сложным для обнаружения и отслеживания инфракрасными и радиолокационными датчиками.

А ещё российские авиаконструкторы разрабатывают двухместный вариант Су-57. Новый вариант истребителя будет предназначен для обучения лётчиков и выполнения боевых задач в роли ведущего для беспилотников.

Также Су-57 получил целый ряд усовершенствований, которые превзошли ожидания ВВС Индии. Например, Россия разрабатывает вариант истребителя, который сможет выступать в качестве базового самолёта для организации атак беспилотников-невидимок в глубине территории противника. Были разработаны системы вооружения, предназначенные для размещения во внутренних отсеках истребителя.

После приостановки участия Индии в программе FGFA Россия провела эксплуатационные боевые испытания своего малозаметного самолёта пятого поколения в Сирии и в ходе конфликта на Украине.

Как пишет Eurasian Times, ещё одной причиной, по которой Индия хочет вернуться в программу FGFA, является поведение её геополитических противников – Китая и Пакистана. Оба государства заявили о намерениях развернуть в своих ВВС большое количество малозаметных истребителей. ВВС НОАК быстро наращивают парк истребителей-бомбардировщиков Chengdu J-20, а ВВС Пакистана планируют закупить в больших количествах китайские истребители-невидимки Shenyang J-31. Такое положение дел не устраивает Индию. Наращивание скрытности у авиации противников создаёт серьёзные пробелы в возможностях индийских ВВС по защите своего воздушного пространства.

Возвращение проекта FGFA является для Индии хорошим вариантом заполнить возникающий эксплуатационный пробел.

#россия #армия #оружие #индия #истребители #военная техника #су-57 #вкс россии #истребители 5-го поколения #боевые самолеты
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