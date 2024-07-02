Соединённые Штаты продолжают усиливать своё военное присутствие в Европе.

Фото: Армия США

Как сообщает профильный ресурс Defence24, армия США начала переброску своей военной техники на склад в населённом пункте Повидз (Великопольское воеводство). Складской объект на территории Польши является частью более широкой системы складов техники для американских сухопутных войск в Европе в рамках APS-2 (Army Prepositioned Stock-2).

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Передачу военной техники осуществляет 405-я армейская бригада полевой поддержки. Изначально техника хранилась вблизи немецкого города Мангейм. Там она дожидалась завершения строительства складов в Повидзе. О передаче техники проинформировала пресс-служба американской армии.

Транспортировка танков M1 Abrams на склад в Повидзе. Фото: Армия США

На складе в Повидзе будет храниться техника для бронетанковой бригады армии США, включая новейшие версии различных типов боевых бронированных машин. Среди техники основные боевые танки Abrams в версии M1A2SEPv3, боевые машины пехоты боевые машины пехоты M2A4 Bradley, средства разведки и управления огнем, боевые машины артиллерии М7А4, специализированные бронетранспортёры семейства AMPV, самоходные гаубицы М109А7, машины технического обеспечения М88А2, штурмовые мостоукладчики М1110, бронеавтомобили семейства JLTV и многое другое.

В настоящее время американские военные перебросили в польский Повидз роту танков в составе четырнадцати единиц Abrams и одной машины технического обеспечения M88A2. Но это только пока. В конечном итоге на новом польском складе будут храниться 87 основных боевых танков Abrams, 152 боевых машины пехоты M2A4 Bradley и 18 самоходных гаубиц M109A7.

Defence24 сообщает, что техника передислоцируется в рамках усиления восточного фланга НАТО. Новые склады непосредственно примыкают к аэропорту, поэтому имеется возможность достаточно оперативной переброски по воздуху всего личного состава бронетанковой бригады США. В случае такой переброски американские солдаты заберут необходимую технику, запасные части, топливо и боеприпасы со складов, после чего бригада на технике выдвинется в пункт временной дислокации.

Отмечено, что американская армия имеет семь типов таких складов для хранения боевой техники (Army Prepositioned Stock), развёрнутых чуть ли не по всему миру: APS-1 на континентальной территории США; APS-2 в Европе; APS-3 на острове Диего-Гарсия, а также на кораблях и транспортных судах в Тихом океане; APS-4 в Японии и Южной Корее; APS-5 в Кувейте и Катаре; APS-6 в Чарльстоне, Канзасе и Гуантанамо (Куба) и APS-7 в Италии.

Согласно данным профильного ресурса Defense Post, складская площадка американской армии APS-2 в польском Повидзе является крупнейшим объектом инфраструктуры, который Пентагон и НАТО профинансировали за последние три десятилетия. Во время открытия центра в прошлом году американское командование заявило, что там разместятся около 2700 танков и других наземных платформ, а в последнем заявлении говорилось, что склад сможет разместить более 5000 "основных" систем.