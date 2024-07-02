В ВВС США пришли к выводу, что перспективный самолёт может оказаться очень дорогим.

Истребитель 6-го поколения NGAD. Изображение: Lockheed Martin

Американцы традиционно умеют строить очень дорогие боевые самолёты. Наглядными примерами являются стратегический малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit и малозаметный истребитель пятого поколения F-35.

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Первый уже вошёл в историю мировой авиации как самый дорогой боевой самолёт в мире. Стоимость каждого такого бомбардировщика с учётом всех модернизаций составляет 2,1 миллиарда долларов. А вся программа B-2 обошлась в 44 миллиарда. Это при том, что был построен только 21 самолёт данного типа.

Именно по причине дороговизны программы и очень высоких эксплуатационных расходов американцы решились на строительство серии новых малозаметных стратегических "бомбовозов" B-21 Rider. В 2022 году, в ходе презентации, было заявлено, что каждый такой самолёт обойдётся казне США в 692 миллиона долларов с учётом инфляции. Но уже в январе цена возросла до 751 миллиона. И это ещё не предел.

Что касается малозаметного истребителя F-35, который американцы достаточно успешно продают своим наивным союзникам, то его стоимость явно и необоснованно завышена. Причина в наличии огромного количества фирм-посредников или "прокладок" в производственной цепочке.

В апреле 2024 года Майкл Уолтц, член Палаты представителей от республиканцев, продемонстрировал своими коллегам по законодательному ремеслу небольшой пакет с болтами и гайками, предназначенными для крепежа какого-то элемента F-35. Было заявлено, что стоимость этого пакетика составляет... 90000 долларов! И ладно бы если эти болты и гайки были выполнены из золота, платины или других редких металлов. Нет, они из обычной стали! Правда, из оружейной и хорошего качества.

В настоящее время стоимость программы F-35 уже превысила 55 миллиардов долларов.

Американцы ещё не разобрались со своим пятым поколением, не избавив свой истребитель F-35 от нескольких сотен "детских болезней", но уже замахнулись на боевой самолёт шестого поколения. Однако с реализацией программы этого летательного аппарата стали возникать определённые трудности. И, как всегда, они связаны с ценой конечного продукта. Впрочем, это уже "нормально" для военного авиастроения США. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense News.

Как говорится в материале издания, министр ВВС США Фрэнк Кендалл [гражданское лицо, но является заместителем главы Пентагона, прим.] заявил, что служба не намерена отказываться от программы истребителя следующего поколения NGAD (Next Generation Air Dominance). Но проекту необходима "модернизация", чтобы оптимизировать расходы и интегрировать в самолёт беспилотные летательные аппараты.

Кендалл также заявил, что NGAD может получить менее сложный и меньший по размеру двигатель, чем планировалось изначально. Данная мера направлена на то, чтобы попытаться снизить стоимость самолёта.

"Концепция семейства систем Next Generation Air Dominance жива и здорова. Могу сказать, что мы изучаем концепцию дизайна платформы NGAD, чтобы понять, правильная она или нет. … Мы изучаем, можем ли мы сделать что-то менее затратное и пойти на некоторые компромиссы", – заявил Кендалл.

Истребитель 6-го поколения NGAD должен заменить F-22 Raptor в 2030-х годах. Это строго засекреченная программа, включающая пилотируемый истребитель шестого поколения с адаптивными двигателями, которые могут переключаться на наиболее эффективную конфигурацию при изменении условий полета. Кроме того, идёт разработка автономных беспилотных летательных аппаратов для боевой платформы. Также разрабатываются другие новые системы, такие как передовые датчики, вооружение и технологии, которые улучшают способность самолёта связываться со спутниками и другими истребителями.

Высшее руководство ВВС неоднократно подчеркивало, что такие боевые системы, превосходящие по возможностям истребители пятого поколения F-35, будут необходимы для победы в войнах. Но цена такой системы уже давно является камнем преткновения. В последнее время циркулируют слухи о том, что проект NGAD может оказаться под угрозой закрытия из-за недостатка средств. ВВС в настоящее время заняты модернизацией своих двух дорогостоящих звеньев ядерной триады США.

На мероприятии Ассоциации Воздушно-космических сил в июне начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин уклонился от ответа, когда его спросили, продолжат ли ВВС проект NGAD, учитывая достаточно ограниченные бюджеты. Позже генерал заявил журналистам, что служба все еще размышляет, в каком направлении двигаться с реализацией программы.

Как пишет Defense News, Фрэнк Кендалл в своём интервью заявил, что стоимость одного самолёта 6-го поколения, как ожидается, будет в три раза выше стоимости истребителя F-35. Поскольку стоимость одного F-35 cоставляет от 80 до 100 миллионов долларов, то каждый NGAD обойдётся бюджету США в 300 миллионов. Такая высокая цена ограничит размеры флота самолётов данного типа.

По словам Кендалла, ВВС наряду с поиском путей снижения расходов хотят иметь гарантии, что NGAD сможет в полной мере воспользоваться преимуществами беспилотных ведомых в ходе "модернизации" проекта. Министр отметил, что концепция беспилотных ведомых появилась уже после того, как ВВС начали работать над программой NGAD.

Что касается двигателя для перспективного боевого самолёта, то программа адаптивных силовых установок следующего поколения является очень дорогостоящей и может оказать существенное влияние увеличение стоимости всей программы истребителя шестого поколения. Кендалл заявил, что ВВС заняты поиском наиболее эффективного с экономической точки зрения двигателя для перспективного самолёта.