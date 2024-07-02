В ходе удара были уничтожены самолёты, переоборудованные в носители западного высокоточного оружия.

Кадр из видео Минобороны РФ

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам ВСУ. Один из таких ударов был нанесён по аэродрому Миргород в Полтавской области. Для нанесения группового ракетного удара были задействованы расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

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Аэродром Миргород является местом постоянной дислокации 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины. Данная бригада – единственное соединение украинских ВВС, имеющее на вооружение тяжёлые истребители Су-27. Все самолёты ещё советской постройки и достались Украине после распада СССР. Самый "новый" украинский самолёт данного типа был построен ещё в 1991 году.

После начала Специальной военной операции Украина совместно со странами Запада переоборудовала истребители Су-27 советского производства в носители западного вооружения, адаптировав их под применение англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG. Кроме того, такие самолёты были переоборудованы для нанесения ударов высокоточными авиационными бомбами JDAM-ER производства США и французскими "умными" бомбами AASM HAMMER.

Кадр из видео Минобороны РФ

Согласно официальным данным Минобороны РФ, в ходе комбинированного ракетного удара, нанесённого расчётами ОТРК "Искандер-М", были уничтожены пять действующих истребителей Су-27. Ещё два таких самолёта, находящихся на ремонте, были повреждены. Результаты попадания ракет зафиксированы на видео объективного контроля, снятым с российского разведывательного беспилотника.

Что касается реакции Киева на уничтожение дефицитной и дорогостоящей авиационной техники, то о ней написал журнал Forbes. Согласно опубликованным данным, бывший спикер Повитряных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что "есть некоторые потери". При этом издание Forbes утверждает, что уничтожено было якобы всего два самолёта Су-27. Данные приводятся со ссылкой на украинские источники.

Разумеется, что американский журнал ориентирован на западную аудиторию. Ему необходимо показать, что у Киева не всё так критично и судьба уничтоженных самолётов якобы не может грозить столь ожидаемым Украиной истребителям F-16.