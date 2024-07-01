Пол Юнсон ещё что-то говорил о необходимости поддержания мира в Европе.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон. Фото: Ninni Andersson / Government Offices of Sweden / Global Look Press

Западные политики и высокопоставленные военные продолжают разгонять антироссийскую риторику. Традиционно в этом деле преуспели представители Польши и стран Прибалтики. То есть того самого восточного фланга НАТО, который, если верить заверениям отдельных местных политических деятелей, чуть ли не в гордом одиночестве противостоит якобы возможной "агрессии" со стороны России. В последнее время только и разговоров о том, что в ближайшие годы Россия якобы намеревается "напасть" на одну из стран Североатлантического альянса, а то и сразу на несколько. По версии иностранных политиков, произойти это должно сразу как только Россия закончит свои мероприятия на сопредельной территории и ещё усилит свою армию.

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С недавнего времени Швеция, которая многие годы сохраняла подчёркнутый нейтралитет, стала полноправным членом НАТО. И сейчас власти этой скандинавской страны почему-то уверены, что именно государства Северной Европы станут следующим приоритетом России. На данную тему высказался министр обороны Швеции Пол Юнсон, который заявил, что нападение России на его страну якобы является вполне вероятным. По мнению политика, Кремль вполне готов рисковать. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал "Bild на русском".

Для начала господин Юнсон заявил, что причина вступления его страны в Североатлантический альянс кроется... в поведении России. Министр также косвенно дал понять, что ранее у России якобы были одни цели, то теперь появились и другие.

"Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это следствие поведения России. Если у России ранее была одна цель в отношении Швеции и Финляндии, то она заключалась в том, чтобы не допустить нашего вступления в НАТО".

Также министр обороны Швеции заявил, что в настоящее время Россия заинтересована в том, чтобы разделить западные страны как внутри Евросоюза, так и внутри Североатлантического альянса.

"Я не хочу говорить, когда Россия нападёт, потому что это явно не неизбежно. Но мы должны чётко понимать несколько вещей в отношении России. Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьёзные политические и военные риски. <...> Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО", – подчеркнул глава военного ведомства Швеции.

По версии господина Юнсона, лучшее, что можно сейчас сделать, это сосредоточится на обороне и сдерживании. И вообще главной целью НАТО в настоящее время является "поддержание мира" в Европе и недопущение войны на её территории.

Ещё до вступления Швеции в стройные ряды Североатлантического альянса Стокгольм весьма активно поставлял Киеву вооружение, причём достаточно новое и высокоточное. Например, современные самоходные 155-мм гаубицы Archer. Затем шведские власти пообещали передать Украине пару самолётов ДРЛО, а сейчас всерьёз рассматривают вопрос о передаче современных истребителей JAS 39 Gripen. Шведский министр что-то там говорил о "сдерживании" и недопущении военного конфликта на территории Европы. Таким образом, он прямо дал понять, что для остального западного мира Украина к таковой не относится.