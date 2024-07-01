Причина в отсутствии "необходимого" количества ракет и в их дороговизне.

Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka

На протяжение достаточно длительного времени киевские деятели во главе с Зеленским выпрашивают у коллективного Запада систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Ранее глава украинского МИД Кулеба заявлял, что только эти комплексы могут эффективно бороться с баллистическими ракетами. Похоже, что главному киевскому дипломату тогда никто не мог объяснить, что эффективно с баллистическими ракетами "Пэтриоты" бороться не могут. Вообще практически не могут.

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Сам Зеленский во время крайнего визита на Украину госсекретаря Энтони Блинкена говорил, что Киеву срочно необходимы две системы Patriot для того, чтобы отразить наступление российской армии на Харьковском направлении. А ещё в апреле всё тот же Зеленский вещал о том, что ему необходимы как минимум семь батарей таких комплексов для того, чтобы "улучшить ситуацию". Кстати, в самом начале апреля 2024 глава украинских властей заявлял о том, что Украине необходимы аж 25 батарей с 6-8 пусковыми установками в каждой. Это количество батарей составляет ровно четверть систем данного типа, имеющихся в мире. Потом в Вашингтоне, похоже, сильно одёрнули Зеленского и попросили поумерить свои аппетиты.

Цифра "семь" применительно к необходимым Киеву "Пэтриотам" звучала и во время визита Зеленского в Берлин в первой половине июня.

Вероятно, украинский глава уже изрядно надоел Западу своими требованиями и просьбами. Германия согласилась передать ещё одну батарею Patriot в дополнение к ранее переданным. Румыния тоже расщедрилась на аналогичный комплекс из наличия после многочисленных "просьб" из Вашингтона, а Нидерланды и ещё одна страна вскладчину собрали один такой комплекс. Что касается самих Штатов, то президент Джо Байден заявил, что союзникам, ранее заказавшим и оплатившим свои "Пэтриоты", придётся подождать. Теперь в приоритете поставки новых систем ПВО и боекомплекта к ним исключительно на Украину.

Как уже понятно, киевские деятели во главе с Зеленским пытались представить американские ЗРК Patriot как очередное "супероружие", способное внести перелом в ход боевых действий. Однако что-то в процессе пошло не так...

Президент Украины вдруг заявил о неэффективности американских ЗРК Patriot. Со слов Зеленского, они не могут эффективно бороться с планирующими фугасными авиационными бомбами, сбрасываемыми самолётами ВКС России. Свое заявление Зеленский сделал в интервью Philadelphia Inquirer.

Со слов украинского руководителя, корректируемые авиабомбы [ФАБы c модулями УМПК, прим.] сейчас являются самой большой проблемой для Украины. Поэтому страна нуждается в усилении противовоздушной обороны. Только проблема в том. что комплексы Patriot не могут бороться с такими бомбами по той причине, что ракет к ним мало и стоят они очень дорого.

"Если мы с вами возьмем стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц ракет Patriot у нас никогда не будет. Я вам скажу честно, что и сотни ракет Patriot в месяц у нас не будет. Потому что каждая ракета стоит более $3 млн, и вопрос не только в деньгах, потому что их просто столько не выпускают", – сказал Зеленский.

При этом украинский президент не просто так критиковал эффективность "Пэтриотов", которые Киев так долго и настойчиво выпрашивал у Запада. Критика была с явным умыслом. Зеленский подчеркнул необходимость передачи Украине ракет большой дальности, чтобы она могла наносить удары по аэродромам, на которых базируются самолёты ВКС России. Зеленский отметил, что разрешение Запада применять поставленное им оружие для ударов по объектам на территории России было "позитивным", но ограничение радиуса применения западного оружия делает такое решение "тактическим, а не стратегическим".

Таким образом, критикуя эффективность американских систем ПВО в противодействии ВКС России, Зеленский самым наглым образом подталкивает Запад к пересечению очередной "красной линии", к намеренной эскалации и прямому втягиванию западных стран в конфликт с Россией.