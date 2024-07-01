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crazycat21
Defense News: Южная Корея заказала первую партию новых истребителей KF21
В первой партии 20 самолётов в варианте Block I.

Истребитель KF-21. Фото: KAI

Немногие страны мира имеют развитое авиастроение. И тем более немногие государства могут проектировать и серийно выпускать современные истребители пятого поколения. Таких стран на планете всего три: Россия, Китай и США. Кроме того, определённые наработки в данной области есть у Турции и Южной Кореи. И если Анкара прямо заявляет, что её авиаконструкторы всё же создали свой собственный малозаметный истребитель пятого поколения – KAAN, то Сеул со своим KF-21 Boramae на пятое поколение никак не претендует. Южнокорейская сторона признаётся, что их машина является переходной, несмотря на визуальное сходство с самолётом пятого поколения. 

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Профильный ресурс Defense News сообщает, что спустя девять лет после начала разработки KF-21 правительство Южной Кореи заказало первую партию таких самолётов фирмы-производителя Korea Aerospace Industries (KAI). Заказ поступил после того, как KAI проинформировала, что разработка истребителя завершена на 80%.

Согласно данным компании, 25 июня 2024 года Управление программ оборонных закупок (DAPA) заключило с KAI контракт стоимостью 1,96 триллиона вон, что эквивалентно 1,41 миллиарда долларов США. Самолёты будут поставлены в варианте Block I. Данная платформа относится к поколению 4,5. Первый истребитель KF-21 Boramae будет поставлен до конца 2026 года, а поставки остальных машин должны быть завершены до 31 августа 2027 года.

"Несмотря на множество проблем и трудностей, проект разработки системы KF-21 смог стабильно выйти на уровень массового производства благодаря тесному сотрудничеству смежных организаций", – заявил в пресс-релизе президент KAI Кан Гу Ён.

Как сообщает Defense News, Джинсок Сонг, который работает в управленческой команде KF-X (KF-21), ещё в прошлом году заявил, что компания KAI построит 40 самолётов KF-21 в варианте KF-21 Block I, ещё 80 машин будет построено в варианте Block II. Но DAPA заказало пока всего 20 истребителей, следуя рекомендациям государственного Корейского института анализа обороны.

Власти Южной Кореи могут заказать ещё 20 самолётов в следующем году после проверки характеристик первых самолётов.

Сонг также заявил, что вариант Block II, производство которого запланировано на 2027–2028 годы, получит набор расширенных характеристик и сможет работать по наземным целям. Планируется, что до 2026 года будет осуществлено 2200 испытательных полётов.

 KAI стремится достичь уровня локализации в 65% в производстве новых самолётов. Предполагается, что уровень внутреннего производства увеличится по мере укрепления экосистемы авиационной промышленности в связи с началом массового производства KF-21.

В ВВС Южной Кореи новые самолёты постепенно должны заменить устаревшие истребители F-4 Phantom II и F-5 Tiger. "Фантомы" были сняты с вооружения в июне 2024 года.

#новости #армия #оружие #авиация #истребители #южная корея #самолеты #истребители 5 поколения #kf-21
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Defence24: армия Нидерландов заказала партию двуствольных самоходных миномётов
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