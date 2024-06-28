Поставка нового самолёта запланирована на период с 2025 по 2029 годы.

Самолёт ДРЛОиУ GlobalEye. Фото: Saab

Управление оборонных закупок Министерства обороны Швеции (FMV) и шведская оборонная фирма Saab подписали контракт на поставку ВВС Швеции третьего по счёту самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. Стоимость контракта составляет 2,6 миллиарда крон, что эквивалентно 240 миллионам долларов. О факте подписания контракта сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Заключенная сделка является частью опциона к контракту между Министерством обороны страны и фирмой Saab, подписанному в 2022 году. Тогда шведские военные заказали два самолёта ДРЛОиУ GlobalEye.

Строительство нового самолёт запланировано на период с 2025 по 2029 годы.

Как заявил президент и генеральный директор фирмы Saab Микаэль Йоханссон, самолёт GlobalEye обеспечит уникальную ситуационную осведомленность об окружающей обстановке, а также возможность раннего обнаружения и предупреждения потенциальных угроз в воздухе, на море или на суше.

Сборка первых двух бортов для нужд ВВС Швеции производится на предприятиях Saab в Гетеборге, Линчёпинге, Ярфэлле, Арбоге и Лулео.

GlobalEye оснащен активными и пассивными датчиками дальнего действия. Такая аппаратура позволяет операторам обнаруживать и распознавать цели на дальностях до 460 километров. Радар самолёта увеличенного радиуса действия Erieye увеличивает дальность обнаружения и может работать в условиях сильных помех, а радар с активной фазированной решёткой (АФАР) фокусируется на интересующих объектах и целях.

В настоящее время единственным эксплуатантом самолётов данного типа являются Объединённые Арабские Эмираты. В распоряжении ВВС этого государства имеется четыре самолёта GlobalEye. Последний из них был передан фирмой Saab заказчику в апреле 2024 года. Кроме того, интерес к таким самолётам проявляют Канада, Франция и Греция.

Шведский самолёт GlobalEye построен на базе дальнемагистрального бизнес-джета Bombardier Global 6000.