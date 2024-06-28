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crazycat21
AFP: Киев настаивает на создании бесполётной зоны над территорией Западной Украины
Киевские политики попробуют "протолкнуть" свою инициативу в ходе саммита НАТО.

Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache

Киевские деятели во главе с утратившим легитимность Зеленским продолжают выпрашивать у коллективного Запада всё новые поставки современных средств ПВО. В Киеве заверяют, что эти системы способны чуть ли не внести кардинальный перелом в ситуацию на поле боя. Однако страны Европы не сильно спешат расставаться с дорогостоящими зенитно-ракетными системами.

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Не имея достаточного количества ЗРК для отражения неослабевающих ударов, которые ВС РФ наносят по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры, в Киеве нашли выход, как эту проблему частично решить – создать бесполётную зону над отдельными районами незалежной. И создать эту бесполётную зону должны союзники, развернув свои системы ПВО в приграничных с Украиной районах Польши и Румынии. Киев хочет создать "безопасное пространство" в западных районах страны, где промышленные предприятия и объекты энергетики будут "защищены" от ударов ВС РФ. Об этом сообщает AFP. 

"Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль границы с Польшей. Ведь российские ракеты уже вошли в воздушное пространство Польши и Румынии. Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины", – заявил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Аналогичную "просьбу" подтвердили несколько украинских гражданских и военных чиновников, с которыми удалось пообщаться журналистам AFP в ходе визита в Киев.

Ещё в мае 2024 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыл обсуждение этой темы, когда заявил, что "нет никаких юридических, связанных с безопасностью или моральных аргументов, которые бы мешали западным союзникам сбивать российские ракеты над территорией Украины со своей территории".

Зеленский потратил многие месяцы, добиваясь от Запада поставок средств ПВО, но новые системы передаются в незначительном объёме. Как отмечает AFP, у Украины "заканчивается время", поскольку за последние месяцы половина мощностей страны по производству электроэнергии была уничтожена ударами ВС РФ.

Помимо объектов электрогенерации Россия также нацелилась и на энергетические запасы Украины. Некий европейский дипломатический источник сообщил, что решимость России была подчёркнута, когда она нанесла удар по подземному газовому хранилищу на Западной Украине. 

Некий украинский чиновник подчеркнул, что переговоры с союзниками о создании бесполётной зоны над территорией Западной Украины с использованием систем Patriot, дислоцированных в Польше и Румынии, продолжаются. Но это "непростое решение"...

Страны коллективного Запада очень осторожно относятся к шагам, которые могут привести их к прямым столкновениям с ВС РФ и непосредственно втянуть в военный конфликт с Россией. 

Тема создания бесполётной зоны может обсуждаться в ходе саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в июле. По крайней мере, так заявила вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина. С её слов, Киев предпринимает всё возможное, чтобы мобилизовать достаточное количество средств ПВО, которые будут действовать до конца конфликта.

#новости #политика #армия #оружие #ракеты #пво #patriot
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