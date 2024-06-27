Западные СМИ распространяют информацию о том, что Северная Корея якобы намеревается направить своих военных для помощи России.

Северокорейские солдаты во время парада в Пхеньяне. Фото: ЦТАК

Некоторое время назад западные СМИ растиражировали информацию о том, что власти КНДР якобы намереваются отправить свои войска в зону конфликта на Украине. Информация подаётся со ссылкой на южнокорейскую телекомпанию TV Chosun, которая, в свою очередь, ссылается на некоего чиновника правительства Южной Кореи, пожелавшего сохранить анонимность.

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Как заявила южнокорейская телекомпания, в составе армии КНДР насчитывается десять инженерных бригад, часть из них в ближайшее время может быть якобы направлена на Донбасс [на Западе по-прежнему отказываются признавать ДНР и ЛНР российскими, прим.], где эти подразделения окажут России помощь в восстановлении инфраструктуры. По оценке TV Chosun, Пхеньян якобы может отправить три-четыре инженерных бригады. При этом не безвозмездно. Как заявляет южнокорейский канал, КНДР за свои услуги якобы может получать по 115 миллионов долларов ежегодно.

Разумеется, что такие сообщения были замечены в США. Вашингтон практически сразу отреагировал. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, правительство США очень внимательно следит за "потенциальным размещением" северокорейских войск на территории Украины для оказания помощи Вооружённым силам России.

По словам анонимного южнокорейского источника, инженерные подразделения армии КНДР в настоящее время находятся на территории Китая и "маскируются" под строителей. Предполагается, что эти части могут прибыть "на Украину" уже в следующем месяце.

МИД Южной Кореи также заявил, что внимательно следит за признаками участия военных КНДР в конфликте.

Как пишет Defense Post, ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, выступая на брифинге перед журналистами, назвал потенциальное развёртывание северокорейских подразделений на украинском театре не очень мудрым решением.

"Если бы я был северокорейским военным руководителем, я бы усомнился в своем решении отправить свои силы в качестве пушечного мяса в конфликте против Украины", – сказал Райдер.

Озабоченность стран коллективного Запада появилась после того, как Россия и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Похоже, что западная коалиция в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное, преследуя свои собственные цели. Такие обвинения о намерениях не возникают на пустом месте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о намерении отправить официальный воинский контингент на Украину. Потом взял свои слова обратно, дал понять, что его неправильно поняли. Хотя присутствие на Украине иностранных военных специалистов, которые управляют западными системами вооружения уже давно стало секретом Полишинеля.

Поэтому весьма похоже на то, что обвинения в том, что КНДР якобы собирается отправить на украинский театр своих военных, могут преследовать вполне конкретную цель, а именно легитимизацию нахождения западных военных спецов на Украине. По принципу "если России с КНДР можно, то и Западу тоже можно".

Пресс-секретарь президента России сказал, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах КНДР отправить своих военных на Донбасс.