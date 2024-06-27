На Западе снова посчитали российские ракеты и стали признавать, что санкции не работают.

Пуск ракеты комплексом "Искандер". Фото: Минобороны РФ

После начала Специальной военной операции страны коллективного Запада в буквальном смысле обложили Россию санкциями. Расчёт был на то, что без доступа к иностранным комплектующим наша страна не сможет производить вооружение. Кроме того, согласно планам западных политиков, снижение прибыли от экспорта углеводородов должно было способствовать снижению военного производства в России.

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Сразу же после введения первых санкций всевозможные иностранные эксперты и аналитики стали упражняться в подсчётах российского высокоточного вооружения. Сколько ракет осталось и на сколько месяцев активного применения их должно было хватить. Цифры назывались самые разные, а сроки, когда должны были "закончиться" ракеты постоянно смещались. Однако ракеты все заканчиваются...

Довольно любопытный материал опубликовал телевизионный канал NBC News. Американские журналисты честно признаются, что санкции Запада потерпели крах. Россия резко нарастила производства вооружения.

Согласно новому докладу Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), западные санкции не смогли подорвать производство вооружения в России. Всё в точности наоборот, Москве удалось нарастить выпуск оружия.

По версии аналитиков, причина в том, в весьма осторожном поведении западных правительств в вопросе принятия санкций, а также в задержке в обмене разведывательными данными между государствами.

Как заявили в RUSI, несмотря на то, что США и их союзники за два года приняли огромное количество ограничений, чтобы перекрыть доступ Москвы к ключевым комплектующим, необходимым для создания оружия, Россия с 2022 года кратно нарастила производство артиллерийских снарядов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Согласно западным подсчётам, в 2021 году российские оборонные предприятия произвели 56 авиационных крылатых ракет Х-101. Но в 2023 году количество выпущенных аналогичных изделий достигло 460 единиц. До февраля 2022 года запасы баллистических ракет для ОТРК "Искандер" оценивались в 56 единиц. Сейчас их количество достигло 180. И это несмотря на то, что Россия применила значительное количество таких ракет на поле боя.

Непонятно, чем руководствовались "аналитики" Королевского института при оценке запасов ракет для "Искандеров". Указанной первой цифры в 56 единиц не хватает даже для первоначального оснащения всех ракетных бригад. А таких бригад много [прим.].

В производстве ракетного оружия и беспилотников Россия якобы зависит от микроэлектроники, импортируемой из-за границы. Но запретные меры США и Европы не смогли заблокировать доступ Москвы к этим электронным компонентам. Увеличение производства оружия в России является явным свидетельством того, что тысячи западных санкций оказались неэффективными.

"Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на усердные усилия многих государственных служащих, подкрепленные политической волей, чтобы подорвать российское военно-промышленное производство, это мало что дает", – говорится в докладе RUSI.

Авторы доклада утверждают, что США и их союзники всё ещё могут перекрыть каналы поставок или значительно поднять стоимость электронных компонентов, сырья, станков, необходимых для производства вооружения.

Для того, чтобы санкции работали, властям западных стран нужно быстро обмениваться разведывательной информацией, чтобы своевременно обеспечить действие экспортного контроля. Западные правительства должны создать «центр объединения разведывательных данных», который мог бы создать "общую признанную целевую картину российской оборонной промышленности", говорится в докладе. Более того, своевременный обмен разведданными позволит Западу предпринимать "скоординированные действия", в том числе и "тайные меры", чтобы подорвать производство российского вооружения.