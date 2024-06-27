Четыре государства просят Евросоюз "скинуться" на строительство 700-километровой линии укреплений.

Фото: соцсети

Польша, Эстония, Латвия и Литва призвали Европейский союз возвести оборонительную линии вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить территорию союза от "военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы". Об этом сообщает Reuters.

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Эти государства направили письмо председателю ЕС, которое будет обсуждаться 27 июня. Лидеры четырёх стран, граничащих с Россией и Белоруссией, заявили, что для реализации проекта, призванного "защитить" территорию 27 государств с населением 450 миллионов человек, потребуется финансовая поддержка всех членов блока.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз", – говорится в письме лидеров Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Как пишет Reuters, под "гибридными угрозами" подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых методов, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и вытеснение мигрантов через границы.

Некоторые дипломаты Европейского союза оценили стоимость строительства оборонительной линии вдоль 700-километровой границы с Россией и Беларусью. По их оценкам, реализация этой затеи обойдётся в 2,5 миллиарда евро.

"Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами", – сказано в письме четырех стран.

В письме также говорится о том, что планирование и строительство линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса.

Ничего нового в предложении четырёх стран нет. "Восточный фланг" НАТО по-прежнему в своём репертуаре и продолжает разгонять антироссийскую истерию. По-другому никак не получается, В противном случае, три из перечисленных государства просто забудут. Кроме Польши. Поэтому прибалтийские республики снова стараются показать свою "значимость" для всего Евросоюза. Заодно и просят денег.

Даже если предположить, что ЕС согласится и выделит деньги на строительство этой новой оборонительной "линии Мажино" в прибалтийском формате, то чьи солдаты будут держать позиции на этом рубеже в случае гипотетического военного конфликта [по версии европейских лидеров, прим.]? Вопрос очень интересный.

А вообще всё это напоминает попытку очередного "освоения" денег в формате ЕС.