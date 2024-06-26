Основное орудие получило автомат заряжания.

Танк EMBT c 140-мм пушкой ASCALON. Фото: KNDS

В ходе недавней выставки вооружений Eurosatory 2024, проходившей в Париже, европейский оборонный холдинг КNDS (результат слияния немецкого концерна KMW и французской Nexter) представил потенциальным заказчикам усовершенствованный европейский танк будущего – EMBT. Особенностью перспективного танка является то, что он вооружён сразу тремя пушками различного калибра. Об этом сообщает профильный ресурс Dedense Post.

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Основным вооружением боевой машины является новая 140-мм гладкоствольная пушка ASCALON с автоматом заряжания на 22 выстрела. Также имеется спаренная пушка калибра 20×102 мм. Третья 30-мм автоматическая пушка размещена в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни.

Помимо впечатляющей огневой мощи новый танк EMBT может похвастаться улучшенными характеристиками живучести благодаря наличию системы активной защиты Prometheus со встроенной защитой от атак сверху. Но самой необычной особенностью новой боевой машины является ее система управления огнем на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает автономный выбор, очередность применения систем вооружения для атаки целей, а также определяет приоритет поражения целей.

Как пишет Defense Post, презентация нового танка EMBT стала частью усилий холдинга KNDS в конкуренции с перспективным франко-германским танком MGCS [основным разработчиком является Rheinmetall, прим.].

Предполагается, что последний будет принят на вооружение в 2035 году и заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc.

Консорциум уже продемонстрировал свои возможности по разработке боевой машины с необитаемой башней для более крупного европейского проекта.

EMBT получил шесть радаров для обнаружения дронов, четыре датчика предупреждения о лазерном и ракетном нападении, а также акустический детектор выстрелов. Электронная начинка танка обеспечивает круговой обзор окружающего пространства и высокую ситуационную осведомлённость экипажа.

Предполагается, что в 2025 году будет проведена демонстрация стрельбы нового танка в движении.