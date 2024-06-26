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crazycat21
FT: Европейские страны НАТО смогут выставить лишь 300 тысяч солдат против России
На бумаге численность армий всех европейских стран НАТО составляет 1,9 миллиона человек.

Солдаты бундесвера. Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis

На фоне успехов Вооружённых сил России в ходе проведения Специальной военной операции западные политики продолжают разгонять антироссийскую истерию. По заверениям многих из этих политических деятелей, Россия в скором времени (в течении ближайших нескольких лет) якобы намеревается "напасть" на одну из стран НАТО. А то и сразу на несколько. Произойти это должно, якобы после того, как Россия закончит свои мероприятия на Украине. И в высоких кабинетах европейских столиц абсолютно никого не интересует, что России это всё [нападать на кого-то] абсолютно не нужно.

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В связи с этим европейские политики предлагают срочно наращивать военный потенциал своих стран, укрупнять армии, повышать обороноспособность государств и пополнять опустевшие из-за "помощи" Украине склады военной техники и боеприпасов. То есть, если говорить общедоступным языком, то рядовым европейским налогоплательщикам предлагают потуже затянуть пояса. А то вдруг когда-нибудь Россия "нападёт"?

Кстати, если в Европе всё чаще говорят о якобы растущей угрозе с востока, то как у них там сейчас с обороноспособностью. С этим делом там совсем плохо. Соответствующий материал опубликовала британская газета Financial Times (FT).

Как сообщает издание, максимум на что союзники по Североатлантическому альянсу способны сейчас – развернуть против России в случае конфликта всего 300 тысяч солдат. Больше никак не получается. В качестве наглядного примера приводятся ведущие армии Европы.

Германия уже как два года находится в состоянии Zeitenwende, в "поворотном моменте" в оборонной политике, объявленным канцлером Шольцем в 2022 году, сразу же после начала СВО. С тех пор военные расходы Германии существенно возросли, однако дополнительное финансирование не позволяет решить проблему нехватки солдат. 

В настоящее время численность бундесвера составляет 181000 "штыков". Но армия Германии имеет самый большой дефицит личного состава среди всех европейских армий. В настоящее время бундесверу не хватает как минимум 20000 человек для выполнения своих обязательств в рамках своего мандата по обороне НАТО. И пример немецкой армии не единственный в Европе. 

Великобритания в течение последнего десятилетия ежегодно не выполняла план по набору на военную службу. Только в 2023 году численность сухопутных войск страны сократилась на 4000 человек. 

Вооружённые силы Франции, которые являются крупнейшими в Европе, насчитывают 203000 военнослужащих. Но при этом французская армия ощущает некомплект солдат. За последнее десятилетие численность личного состава сократилась на 8%.

Численность армии Италии с 2014 года по настоящее время сократилась с 200000 до 169000 тысяч человек.

На бумаге европейские страны НАТО имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих. На первый взгляд достаточно, чтобы противостоять России в случае прямого военного конфликта. Но это только на бумаге.

Как пишет Financial Times, в реальности страны Европы вряд ли могут выставить более 300000 солдат для участия в конфликте. И даже в этом случае потребуется многомесячная подготовка военных.

Как заявила Камилла Гранд, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и до 2022 года помощник генерального секретаря НАТО, год за годом наблюдается сокращение армий по всей Европе. Исключение составляют только Греция и Турция. Планирование обороны НАТО на европейском театре в последние годы не имело ничего, связанного с массовостью. Оно сводилось к следующему подходу: "Готовы ли вы предоставить 300 спецназовцев для отправки в Афганистан?". В результате такой подход создал пробелы.

Financial Times пишет, что численность армии является в некотором смысле лишь грубым показателем военной мощи. Но даже в технологически развитых армия численность солдат по-прежнему играет решающее значение. И "сдерживание" также играет решающее значение.

"Если возникнет кризис, мы должны суметь убедить российскую сторону в том, что на их пути стоит не только польская армия, но и кавалерия, и она заслуживает доверия", – заявила Камилла Гранд.

Бывшая помощница генсека НАТО припомнила даже польскую армию. Кстати, армия Польши даже в её современном состоянии запросто может составить конкуренцию армиям Германии и Франции. А слова Камиллы Гранд про "кавалерию" являются ещё одним свидетельством того, что в Вашингтоне и ключевых странах альянса рассматривают поляков исключительно как таран против России.

#новости #политика #армия #нато #европа #военные новости
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