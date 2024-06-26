Воздушные шары с мусором, прилетевшие с Северной Кореи, оказались внутри периметра аэропорта.

Фото: Yonhap / Reuters

Взлёты и посадка самолётов в международном аэропорту Инчхон (пригород Сеула) были временно прекращены 26 июня. Работа аэропорта была остановлена на три часа. Причина в воздушных шарах, запущенных со стороны КНРД. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам представителя аэропорта, один из воздушных шаров приземлился возле пассажирского терминала №2, а все три полосы аэропорта были временно закрыты. Несколько воздушных шаров были замечены вокруг периметра аэропорта, а также непосредственно внутри него. Это не первый случай, когда работа аэропорта, находящегося всего в 40 километрах от государственной границы с Северной Кореей (КНДР), прерывается из-за воздушных шаров.

Работ аэропорта была приостановлена с 1:46 до 4:44 утра по местному времени. После этого аэропорт стал функционировать в прежнем режиме.

Отмечено, что количество полётов в это время обычно невелико. Согласно данным мониторингового ресурса, восемь прибывающих пассажирских и грузовых рейсов были перенаправлены в южнокорейские аэропорты Чхонджу и Чеджу, а один грузовой самолёт авиакомпании China Cargo, летевший из Шанхая, совершил посадку в китайском аэропорту. Ещё несколько посадок произошли с задержкой, а вылеты задерживались на несколько часов.

КНДР заявила, что воздушные шары являются ответом на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют воздушные шары с едой, лекарствами, деньгами и листовками с критикой лидеров Северной Кореи.

По словам представителей Южной Кореи, в мешках, которые были привязаны к шарам, прилетевшим из КНДР, были предметы с изображениями сказочного персонажа Hello Kitty, сильно поношенная одежда и почва, содержащая следы биологической жизнедеятельности человека и паразитов. Как заявили военные Южной Кореи 26 июня, около 100 воздушных шаров упали на землю в ночь со вторника на среду. В основном они приземлились в столице Сеуле и окружающей провинции Кёнгидо. Большинство из них несли с собой лишь клочки бумаги.