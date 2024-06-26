Корпорация модернизировала вертолёт для выполнения специальных задач.

Вертолёт NH90 в полёте. Фото: Airbus

Компания Airbus Helicopter, подразделение корпорации Airbus, приступила к лётным испытаниям прототипа вертолёта NH90 Standard 2 для армейской авиации ВС Франции. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Новая конфигурация винтокрылой машины является частью усилий Парижа по использованию современного парка вертолётов для выполнения задач подразделениями специального назначения. Вертолёт оборудован электрооптической системой Safran Euroflir 410 и новой цифровой картографической системой. Кроме того, в фюзеляже машины оборудовано место для третьего члена экипажа, а грузопассажирский салон получил большие раздвижные окна "совместимые" с оружием самозащиты. Вероятно, в данном случае в оконных проёмах смонтированы шкворневые установки для крепления стрелкового оружия [прим.].

Модификация NH90 Standard 2 предусматривает интеграцию механических и электрических компонентов для системы распределенной апертуры и цифрового дисплея нашлемного прицела для дальнейшего повышения боеспособности спецназа в "очень сложных условиях".

Прототип вертолёта специального назначения NH90 Standard 2 в полёте. Фото: Airbus

Лётные испытания новой машины проводятся при поддержке NHIndustries, совместного предприятия Airbus, Leonardo и Fokker Aerostructures, в партнерстве с Агентством управления вертолетами НАТО.

Как сообщает Defense Post, в 2023 году корпорация Airbus получила заказ на поставку восьми модернизированных вертолётов тактического транспортного вертолета NH90 для французской армии. Это дополнительный заказ. Ранее было заказано десять таких транспортных машин. Таким образом, на вооружении французской армейской авиации будет находиться 18 модернизированных NH90.

Контракт стоимостью 305 миллионов евро является частью усилий Министерства обороны Франции по увеличению численности вертолётного парка NH90 до 81 единицы к концу текущего десятилетия. Все 18 вертолётов будут производиться на предприятии Airbus в Мариньяне. Согласно планам, поставки новых вертолётов начнутся в 2026 году. Постепенно они будут заменять устаревшие вертолеты Caracal и Cougar.

Свой первый вертолёт NH90 французская армия получила в 2011 году. А первоначальное принятие на вооружение данного типа состоялось спустя три года. В настоящее время в распоряжении армии Франции имеется 63 вертолёта NH90 с суммарным налетом 50 000 часов.

Airbus NH90 имеет длину 19,5 метра и максимальную взлётную массу 10 600 кг. Машина может перевозить до 4000 килограммов полезной нагрузки или до 20 солдат. Максимальная скорость вертолёта – 300 км/ч, дальность полёта – 980 километров, практический потолок – 3200 метров. По желанию заказчика NH90 может быть вооружён противокорабельными ракетами и торпедами среднего калибра для борьбы с надводными целями и подводными лодками, а также вооружением для проведения специальных операций.