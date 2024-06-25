Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Boeing разрабатывает новую систему для запуска с самолёта гиперзвуковых крылатых ракет X-51A
Корпорация предлагает превратить транспортный самолёт в ракетоносец.

C-17 Globemaster III, оснащенный системой REVOLVER, запускающий несколько гиперзвуковых ракет X-51A. Изображение: Boeing

Профильный ресурс Army Recognition сообщает о том, что западный оборонный сектор был "ошеломлён" революционным развитием военной авиации и ракетных технологий, продемонстрированных фирмой Boeing. Речь идёт о новой пусковой установке REVOLVER, которая предназначена для установки в грузовом отсеке военно-транспортного самолёта Boeing C-17 Globemaster III, тем самым превращая его в воздушный ракетоносец. Издание заявляет, что эта система запуска демонстрирует беспрецедентные возможности по развертыванию гиперзвуковых крылатых ракет Boeing X-51A Waverider.

реклама

Эта современная пусковая установка состоит из двух последовательно установленных барабанов и усовершенствованного электромагнитного катапультного механизма. Система позволяет быстро запускать до 12 гиперзвуковых крылатых ракет Boeing X-51A Waverider. Конструкция пусковой REVOLVER гарантирует, что каждая ракета может быть запущена очень быстро и с большой точностью, что увеличивает возможности воздушных ударов Соединенных Штатов.

Boeing C-17 Globemaster III – американский реактивный военно-транспортный самолёт большой грузоподъёмности.  Максимальная масса перевозимого груза достигает 78000 килограммов. Дальность полёта транспортника без дозаправки в воздухе составляет 4450 километров (с максимальной полезной нагрузкой). C-17 является критически важным средством для глобальных военных операций Соединённых Штатов. Интеграция пусковой установки для ракет ещё больше укрепит роль самолётов данного типа в современных военных операциях.

Ракеты последовательно выбрасываются через рампу грузового отсека хвостовой частью назад, после запуска двигателей они летят в заданном направлении. Изображение: скриншот видео Boeing

X-51A Waverider — гиперзвуковая крылатая ракета разработки корпорации Boeing. Её максимальная скорость полёта превышает 5 Маха. Ракета предназначена для нанесения точных ударов на большие расстояния. И это делает X-51A стратегическим активом в современном военном конфликте. Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель ракеты позволяет осуществлять устойчивый гиперзвуковой полет, расширяя границы современных ракетных технологий.

Army Recognition сообщает, что хотя интеграция пусковой установки REVOLVER в транспортный самолёт пока ещё не готова, компания Boeing опубликовала виртуальные изображения и видеоролики, демонстрирующие потенциал этой революционной системы. Визуальные материалы, опубликованные в одной из социальных сетей, вызвали "значительное волнение и ожидание в оборонном сообществе". Кадры дают представление о том, как будет работать система, демонстрируя быстрое развертывание и то, как новая система может повлиять на возможности современных воздушных ударов. 

Возможная интеграция и испытания пусковой установки REVOLVER с ракетами X-51A Waverider подчеркнут эволюцию военного потенциала в ответ на возникающие угрозы. Такие разработки будут иметь решающее значение для поддержания стратегического превосходства. Быстрый последовательный запуск нескольких гиперзвуковых ракет позволяет быстро и решительно действовать в критических ситуациях, обеспечивая значительное преимущество в современной войне.

На первый взгляд кажется, что американские инженеры и конструкторы достигли определённого прогресса в разработке гиперзвукового оружия. Но есть нюансы...

Соединённые Штаты в настоящее время являются явным аутсайдером в области гиперзвука, проигрывая России и Китаю. Кроме того, достаточно серьёзные практические наработки в сфере гиперзвукового оружия имеются у КНДР и Ирана. Зато у американцев в этом направлении постоянно что-то не получается – дорогостоящие программы отменяются одна за другой. 

А ещё пусковой установки для транспортного самолёта пока не существует "в металле". Впрочем, как и не существует нормально летающих ракет X-51A (если они вообще есть). Программа X-51A была начата ещё в 2003 году в рамках концепции быстрого глобального удара. Первые испытания ракеты были проведены в 2009 году. На вооружение изделие планировали принять в 2017 году. Но на сегодняшний день о данной программе практически ничего не слышно. 

Вообще затея c револьверной пусковой для транспортного самолёта напоминает попытку корпорации Boeing отвлечь внимание от других своих проблем.

#новости #сша #армия #оружие #авиация #ракеты #boeing #ввс #гиперзвук #x-51a
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
7
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
2
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
56
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
2
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+
На форуме Eurosatory-2024 Rheinmetall представил свой новейший танк KF-51U Panther
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Сети появились кадры полета бомбардировщика Су-34 в беспилотном режиме
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
АВТОВАЗ пересмотрел стоимость отдельных моделей
+
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
Aima представила свой новый электрический мопед Q7 с запасом хода до 1 000 км
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
24
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
57
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
25
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Мое мнение об Alan Wake 2
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+

Сейчас обсуждают

VAKT
22:29
Как вяжутся между собой аккум на 5Ач и высокий уровень автономности ? В чём его изюминка ? Подобного барахла полно на рынке.
Представлен смартфон Moto S50 Neo с изогнутым экраном с частотой 120 Гц
SlyBiBi
22:27
Давно пора!!! Ну, не знаем мы, что с ним стряслось. Видать - турбулентность 👌
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
Thegoos' Am
22:26
А где делать для них записи? ГДРЗ ведь уничтожили!
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
VDone
22:18
"Из-за отсутствия солнечного света на обратной стороне Луны царят экстремально низкие температуры," Точно-точно это как раз тот случай, когда на солнце надо лететь ночью, потому что днем там жарко
Ретроспективный обзор миссии "Кассини" раскрыл сезонные тепловые закономерности Сатурна
Александр Сечков
22:12
Это цены по какой то дикой акции? Еще и ориентироваться на ютуб вообще моветон. Сам то автор пробовал их сравнивать? Какому нибудь Хогвардсу по фиг сколько памяти, все равно всю зарезервирует.
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
Александр Сечков
22:09
Ты видишь разницу между 3060ti и 3070? ))))
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
Алексей Кузнецов
21:59
Плюс яхта = минус авианосец. Уря.
В России разработан проект арктического круизного лайнера «Кунашир»
Майкопское Честное
21:58
Кто такие Зеро, Зистакс и бублик? С этим вопросом я вышел в интернет. Сейчас вы увидите редкие кадры с их участием.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
swr5
21:52
Проблема сейчас не в железе, а в софте. Все это барахло расчитано исключительно на убогую 11-ую винду. Не советую также брать ноуты ASUS, они фактически вырезали биос (uefi) и заменили его неким своим...
В онлайн-магазинах ASUS нашли подтверждение даты начала продаж ноутбуков на базе AMD Ryzen AI 300
Андрей Гаврилов
21:44
Программиста из Микрософта можно выгнать, а вот Микрософт из программиста нет.
Linux научится у Windows показывать «синий экран» в случае критической ошибки ядра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем