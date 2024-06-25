Корпорация предлагает превратить транспортный самолёт в ракетоносец.

C-17 Globemaster III, оснащенный системой REVOLVER, запускающий несколько гиперзвуковых ракет X-51A. Изображение: Boeing

Профильный ресурс Army Recognition сообщает о том, что западный оборонный сектор был "ошеломлён" революционным развитием военной авиации и ракетных технологий, продемонстрированных фирмой Boeing. Речь идёт о новой пусковой установке REVOLVER, которая предназначена для установки в грузовом отсеке военно-транспортного самолёта Boeing C-17 Globemaster III, тем самым превращая его в воздушный ракетоносец. Издание заявляет, что эта система запуска демонстрирует беспрецедентные возможности по развертыванию гиперзвуковых крылатых ракет Boeing X-51A Waverider.

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Эта современная пусковая установка состоит из двух последовательно установленных барабанов и усовершенствованного электромагнитного катапультного механизма. Система позволяет быстро запускать до 12 гиперзвуковых крылатых ракет Boeing X-51A Waverider. Конструкция пусковой REVOLVER гарантирует, что каждая ракета может быть запущена очень быстро и с большой точностью, что увеличивает возможности воздушных ударов Соединенных Штатов.

Boeing C-17 Globemaster III – американский реактивный военно-транспортный самолёт большой грузоподъёмности. Максимальная масса перевозимого груза достигает 78000 килограммов. Дальность полёта транспортника без дозаправки в воздухе составляет 4450 километров (с максимальной полезной нагрузкой). C-17 является критически важным средством для глобальных военных операций Соединённых Штатов. Интеграция пусковой установки для ракет ещё больше укрепит роль самолётов данного типа в современных военных операциях.

Ракеты последовательно выбрасываются через рампу грузового отсека хвостовой частью назад, после запуска двигателей они летят в заданном направлении. Изображение: скриншот видео Boeing

X-51A Waverider — гиперзвуковая крылатая ракета разработки корпорации Boeing. Её максимальная скорость полёта превышает 5 Маха. Ракета предназначена для нанесения точных ударов на большие расстояния. И это делает X-51A стратегическим активом в современном военном конфликте. Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель ракеты позволяет осуществлять устойчивый гиперзвуковой полет, расширяя границы современных ракетных технологий.

Army Recognition сообщает, что хотя интеграция пусковой установки REVOLVER в транспортный самолёт пока ещё не готова, компания Boeing опубликовала виртуальные изображения и видеоролики, демонстрирующие потенциал этой революционной системы. Визуальные материалы, опубликованные в одной из социальных сетей, вызвали "значительное волнение и ожидание в оборонном сообществе". Кадры дают представление о том, как будет работать система, демонстрируя быстрое развертывание и то, как новая система может повлиять на возможности современных воздушных ударов.

Возможная интеграция и испытания пусковой установки REVOLVER с ракетами X-51A Waverider подчеркнут эволюцию военного потенциала в ответ на возникающие угрозы. Такие разработки будут иметь решающее значение для поддержания стратегического превосходства. Быстрый последовательный запуск нескольких гиперзвуковых ракет позволяет быстро и решительно действовать в критических ситуациях, обеспечивая значительное преимущество в современной войне.

На первый взгляд кажется, что американские инженеры и конструкторы достигли определённого прогресса в разработке гиперзвукового оружия. Но есть нюансы...

Соединённые Штаты в настоящее время являются явным аутсайдером в области гиперзвука, проигрывая России и Китаю. Кроме того, достаточно серьёзные практические наработки в сфере гиперзвукового оружия имеются у КНДР и Ирана. Зато у американцев в этом направлении постоянно что-то не получается – дорогостоящие программы отменяются одна за другой.

А ещё пусковой установки для транспортного самолёта пока не существует "в металле". Впрочем, как и не существует нормально летающих ракет X-51A (если они вообще есть). Программа X-51A была начата ещё в 2003 году в рамках концепции быстрого глобального удара. Первые испытания ракеты были проведены в 2009 году. На вооружение изделие планировали принять в 2017 году. Но на сегодняшний день о данной программе практически ничего не слышно.

Вообще затея c револьверной пусковой для транспортного самолёта напоминает попытку корпорации Boeing отвлечь внимание от других своих проблем.