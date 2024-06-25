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crazycat21
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
О проблемах аэрокосмической корпорации Boeing.

Космический аппарат Starliner. Фото: NASA

Американскому аэрокосмическому гиганту корпорации Boeing в последнее время очень сильно не везёт – повсюду проблемы. И это не только постоянные технические проблемы с пассажирскими авиалайнерами, которые регулярно становятся достоянием общественности. Одна из космических программ фирмы Boeing явно дала сбой.

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Первый пилотируемый полёт космического аппарата СST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) неоднократно откладывался из-за технических проблем. В конце концов 5 июня ракета-носитель Atlas V с капсулой на борту стартовала с космодрома во Флориде. Спустя 24 часа аппарат Starliner пристыковался к МКС и доставил на её борт астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. Однако даже этот полёт не обошёлся без технических "приключений". 

Согласно первоначальным замыслам Космического агентства США (NASA) и фирмы Boeing, аппарат Starliner с астронавтами на борту должен был вернуться на земную твердь ещё 14 июня. Однако возвращение на Землю неоднократно переносилось из-за всё тех же технических проблем. Дата отстыковыки от МКС и возвращения пока остаётся открытой. В связи с этим возникает вопрос, если с космическим аппаратом возникли проблемы, когда экипаж "Старлайнера" вернётся на Землю и каким образом?

На закономерный вопрос ответили в NASA. Соответствующая публикация появилась на страницах Reuters.

Как говорится в материале агентства, NASA трижды переносило возвращение капсулы от МКС. С момента старта 5 июня на космическом корабле обнаружены пять утечек гелия, пять маневровых двигателей вышли из строя, а топливный клапан не закрывается полностью. Всё это побудило руководителей миссии в Хьюстоне тратить дополнительное время на "устранение ошибок".

Как заявил менеджер проектов коммерческих экипажей NASA Стив Стич, Strliner может оставаться пристыкованным к МКС в течение 45 суток. Но в случае крайней необходимости, в случае возникновения новых технических проблем, которые будет невозможно устранить вовремя, корабль может оставаться на станции до 72 дней, полагаясь на резервные системы. Об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, пожелавшего остаться анонимным, последняя запланированная дата корабля Starliner на Землю – 6 июля. Эта дата говорит о том, что миссия, запланированная всего на восемь суток, продлится месяц.

Одноразовая двигательная установка Starliner является частью "служебного модуля" корабля. Текущие проблемы связаны именно с этой системой, которая необходима для того, чтобы отвести капсулу от МКС и подготовить ее для входа в атмосферу Земли. Как заявил Стив Стич, многие двигатели Starliner перегревались при запуске, а утечки гелия, используемого для создания давления в двигателях, по-видимому, связаны с частотой использования двигателей.

Чиновник отметил, что недавние испытательные запуски двигательных установок "вселили уверенность" в команду миссии в безопасном возвращении корабля на Землю. Но испытания и проверки продолжаются. Команда управления миссией, состоящая из сотрудников NASA и Boeing, изучает данные о проблемах с двигательной установкой, проводит моделирование в Хьюстоне и рассматривает способы их устранения. В качестве вариантов устранения проблем рассматриваются обновление программного обеспечения или изменение способов использования оборудования.

Как только представители NASA дадут "добро", двигатели корабля Starliner будут запущены для отстыковки от МКС и шестичасового возвращения на Землю. В ходе обратного пути корабль будет постепенно снижать орбиту, прежде чем войти в атмосферу. Приземление капсулы произойдёт на парашютах в одном из пустынных районов на юго-западе США.

В NASA также заявили, что несмотря на наличие проблем с двигателями, Strliner всё же сможет вернуть астронавтов на Землю в случае крайней необходимости. Фактически космический корабль послужит спасательной капсулой.

Если будет признано, что Strliner будет неспособен безопасно вернуть домой Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, то они могут вернуться на Землю на борту капсулы Crew Dragon, которая в марте текущего года доставила на МКС четырёх астронавтов и способна взять на борт больше пассажиров в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Такой сценарий считается маловероятным. Кроме того, его реализация поставит корпорацию Boeing в достаточно "неловкое положение". По данным Reuters, пока ничего не указывает на использование запасного варианта.

#новости #техника #космос #мкс #boeing #starliner #космический корабль #астронавты #cst-100
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