Как сообщает издание, комплексная программа обучения охватывает основные боевые навыки и практические знания, имеющие решающее значение для выживания и эффективности на поле боя.

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Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную помощь. И не только поставками вооружения и военной техники, но и обучением личного состава.

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Профильный ресурс Army Recognition, имеющий бельгийскую дислокацию, сообщает, что украинские солдаты "впервые" проходят базовую военную подготовку на территории Германии. Такой шаг знаменует собой значительное расширение поддержки, оказываемой европейскими союзниками Киеву. Почему впервые, если Германия и ранее занималась подготовкой украинских солдат? Дело в том, что ранее инструкторы бундесвера занимались исключительно специализированной подготовкой. Например, они готовили военных медиков, сапёров или экипажи конкретных систем вооружения, таких как бронетранспортёры Marder 1A3 или системы ПВО IRIS-T SLM.

Как сообщает издание, комплексная программа обучения охватывает основные боевые навыки и практические знания, имеющие решающее значение для выживания и эффективности на поле боя. Украинских военных обучают командным знакам, правильному ползанию по зарослям и обращению с пулемётами. Помимо этого они получают знания по "правильному" рытью траншей и по маскировке позиций от наблюдения разведывательных беспилотников.

Предполагается, что обучение, пройденное на немецких полигонах, повлияет на тактические навыки солдат ВСУ и будет способствовать "общему успеху" их миссии.

Издание пишет, что в настоящее время обучение проходит только первая группа стажёров с Украины. Соответственно, будут ещё такие группы.

Судя по данным Army Recognition, киевские политические и военные деятели готовятся к очередному контрнаступлению. Впрочем, это неудивительно, поскольку скоро в США состоятся президентские выборы, и администрации Байдена нужен хоть какой-то результат. Аналогичная подготовка ВСУ на зарубежных полигонах осуществлялась и перед прошлогодним "контрнаступом", который закончился полным провалом.