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crazycat21
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
Затея датских "экологов" обречена на провал.

Фото: Getty Images

Ранее в рамках ограничительных мер по отношению к нашей стране был введён так называемый ценовой "потолок" на российскую нефть. Компаниям из ЕС, государств Большой семёрки (G7), Швейцарии и Австралии запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти в том случае, если она продаётся дороже установленного "потолка". Как пояснили западные политики, такая мера была призвана лишить Россию львиной части доходов от экспорта нефти. Предполагалось, что без этой прибыли наша страна просто не сможет содержать свою армию. 

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Однако эта мера никак не сработала. Экспорт российской нефти не прекратился. Россия по-прежнему получает прибыль от продажи углеводородов иностранным покупателям, национальная экономика укрепляются, а темпы военного производства постоянно наращиваются. Причина в так называемом "теневом флоте" из танкеров, перевозящих российскую нефть. Кстати, этот флот де-факто теневым не является. Просто эти суда принадлежат России и третьим странам, которые не боятся западных санкций. 

Теперь на Западе думают, как бы ещё насолить России.

Значительная часть экспорта российской нефти идёт через Балтийское море. Самым узким местом Балтики являются Балтийские проливы, которые соединяют Балтийское и Северное моря. 

Некоторое время назад глава МИД Дании Лёкке Расмуссен заявил, что его страна рассматривает возможность ограничить проход через эти проливы танкеров, которые перевозят российскую нефть. По словам политика, Дания ведёт переговоры на эту тему с другими странами Балтийского моря и членами Евросоюза. 

Свои "движения" власти Дании объяснили просто. Они якобы обеспокоены тем, что старые танкеры, перевозящие российскую нефть для обхода ограничительных мер со стороны Запада, якобы представляют серьёзную угрозу экологической безопасности в регионе Балтийского моря.

Нормальный такой повод. Исключительно ради "заботы" об экологии. Похоже, что этот повод придумали местные экологи. Кстати, именно эти "экологи" почему-то в свое время активно препятствовали строительству газопровода Северный поток-2. Потом, когда между Берлином и Вашингтоном были достигнуты определённые договорённости, об этих экологах что-то вообще нечего не было слышно. И вот опять...

Только затея властей Дании с ограничением судоходства через Балтийские проливы заранее обречена на провал. Просто такие возможные действия датских властей противоречат международному праву. Разумеется, если это право соблюдать. О том, что власти Дании ничего не смогут сделать, сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Издание отмечает, что Датские проливы относятся к международным водам, равным правом использования которых обладают все государства. Поэтому власти Дании в одностороннем порядке просто не могут запретить танкерам с нефтью проходить через проливы. Для этого требуется получить согласие всех других государств.  

Даже если предположить, что власти Дании смогут заручиться поддержкой стран Балтийского региона и Евросоюза, и реализуют свой замысел – закроют проход через проливы для танкеров с российской нефтью, то что дальше? Как в Копенгагене представляют остановку судов? Силовым методом при помощи кораблей береговой охраны и ВМС? Тогда это уже будет квалифицироваться как пиратство на государственном уровне. Если датчане чисто гипотетически реализуют свой замысел, то танкеры будут сопровождаться кораблями ВМФ России. Вряд ли скандинавы захотят лезть в прямое военное столкновение. 

#новости #россия #политика #европа #нефть #дания #балтийское море #танкеры #теневой флот #датские проливы
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