Это уже третье по счёту заявление такого плана.

Атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» . Фото: ВМС США

Йеменские хуситы атаковали атомный авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр», находящийся в Красном море. Удар наносился баллистическими и крылатыми ракетами. Соответствующее заявление сделал военный представитель хуситов Яхья Сариа. Об этом сообщает агентство ТАСС.

реклама "Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей", – сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Американский атомный авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») возглавляет флот западной коалиции в Красном море в операции "Страж процветания", которая направлена на защиту гражданского судоходства. Йеменские хуситы уже дважды заявляли, что атаковали этот корабль (31 мая и 2 июня), но США назвали эти сообщения ложными.

Интересно, что информация об ещё одной атаке американского плавучего аэродрома появилась в то время, когда стало известно, что «Дуайт Эйзенхауэр» покидает акваторию Красного моря. Об этом сообщили западные СМИ.

По данным издания USNI News, авианосец и его крейсерский эскорт перейдут в Средиземное море, а эсминцы из АУГ останутся в составе Пятого флота ВМС США. Зоной ответственности последнего являются Персидский залив и западная часть Индийского океана.

Решение о переводе «Дуайта Эйзенхауэра» было принято после того, как глава Пентагона Ллойд Остин решил в третий раз не продлевать срок его миссии. Отмечено, что один из самых возрастных американских авианосцев (второй по возрасту) находится в море уже более восьми месяцев. Он выполнял задачи дольше, чем любой из авианосцев ВМС США за последние пять лет.

Заменить уходящий корабль должен другой авианосец, но пока непонятно, какой именно.