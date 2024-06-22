Аэромобильные войска польской армии понесли потери техники из-за непогоды.

Вертолёт Ми-17 Вооружённых сил Польши. Фото: Miroslaw Mroz / Defence24

Профильный ресурс Defence24 сообщает о потерях в технике, которые понесла польская армия из-за непогоды. Как говорится в публикации издания штормы, которые прошли над территорией Польши в последние часы, стали причиной мелких и крупных разрушений. В Лодзинском воеводстве (центр страны) были повреждены авиационный ангар и два вертолёта, находившиеся в нём.

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Шторм повредил крышу ангара 1-й авиационной эскадрильи в деревне Лежница-Велька. Крыша сооружения частично обрушилась. Но, как сообщило Главное командование Вооружённых сил Польши на своей странице в одной из социальных сетей, потери на этом не закончились.

Два вертолёта, находившиеся в ангаре, также получили повреждения. Техническое состояние ещё двух машин требует уточнения. Военная полиция и Служба безопасности уже проинформированы о случившемся.

По информации местных СМИ, повреждения получили вертолёты Ми-8 и Ми-17. Представитель Главного командования вооруженных сил подполковник Марек Павляк, отвечая на вопрос прессы о характере повреждений, заявил, что они "несерьёзные", однако военный отказался уточнить, сколько времени потребуется на ремонт машин.

Согласно открытым данным, на вооружении армейской авиации Сухопутных войск Польши на начало 2024 года находилось 27 вертолётов семейства Ми-8/17.

Указанная деревня Лежнице-Велька является одним из мест постоянной дислокации 25-й бригады воздушной кавалерии аэромобильных войск Польши.