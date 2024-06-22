Посмотрели запасы и нашли запчасти для дефицитного комплекса.

ЗРК Patriot. Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

Киевские политические деятели во главе с Зеленским продолжают выпрашивать у коллективного Запада современные системы противовоздушной обороны. Киев требует поставить зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства или на крайний случай норвежско-американские системы NASAMS. Первые предпочтительнее, поскольку по версии МИД Украины Кулебы, именно "Пэтриоты" якобы могут эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.

Но и тех и других систем у стран западной коалиции в дефиците. Да и стоят они немало. Добровольно c ЗРК Patriot расставаться никто не намерен. Европейские политики прямо говорят о том, что опасаются за обороноспособность своих государств.

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Ранее официальный Берлин заявил о создании инициативы по укреплению противовоздушной обороны Украины (IAAD). В рамках этого проекта европейским странам предлагалось "скинуться" средствами ПВО из наличия. У кого свободных комплексов не было, тому предлагалось заплатить деньги. Но немецкая инициатива дала сбой – лишних ЗРК в наличии не нашлось, а денег, согласно заявлению главы МИД Германии Анналены Бербок, удалось собрать лишь около одного миллиарда евро. Приблизительно такую сумму стоит полноценная батарея Patriot... Кстати, в рамках своей инициативы власти Германии пообещали передать Украине третью такую батарею. И есть информация о том, что Берлин рассматривает передачу дополнительной, четвёртой батареи "Пэтриот". Это тот самый случай, когда инициатива наказывает инициатора.

Еще одним слабым звеном среди европейских владельцев систем Patriot оказалась Румыния. Вероятно, Вашингтон умеет быть убедительным настолько, что официальный Бухарест после долгих колебаний согласился передать Киеву одну из четырёх имеющихся батарей Patriot. Правда, с оговоркой о том, что Штаты впоследствии дадут что-нибудь взамен. Всего Румыния заказала семь батарей таких систем, заплатив за них 4 миллиарда долларов. Четыре комплекса были поставлены, развернуть в боевое состояние румынские военные успели лишь два. Поставка ещё трёх только ожидается. Но в свете недавнего заявления Вашингтона о приоритете поставок "Пэтриотов" на Украину теперь неясно, когда румыны получат свои оплаченные системы. И получат ли они их вообще.

Инициатива Германии дала сбой. Но её тут же решили подхватить Нидерланды. В конце мая министр обороны страны Кайса Оллонгрен предложила европейским союзникам "поскрести по сусекам" и собрать из имеющихся комплектующих и элементов всего одну батарею ЗРК Patriot для того, чтобы в кратчайшие сроки передать её Украине. С тех пор о данной инициативе ничего не было слышно.

Однако стало известно, что затея Нидерландов всё же удалась. Об этом сообщила голландская пресса. Как говорится в сообщениях, Нидерландам всё же удалось "собрать" один Patriot совместными усилиями с ещё одной страной.

Министр обороны Голландии Кайса Оллонгрен подтвердила 21 июня, что у её страны получилось найти необходимые компоненты, из которых можно сформировать необходимую зенитно-ракетную батарею. При этом глава военного ведомства Нидерландов отказалась раскрыть неведомую страну, которая так помогла деталями. Кроме того, Оллонгрен отказалась называть сроки поставки собранной батареи, чтобы не давать России никакой информации.

Вообще действия Нидерландов, вероятно, являются политическим шагом. На момент озвучивания инициативы ещё было непонятно, получит ли премьер этой страны Марк Рютте пост генсека НАТО или нет. Нужна была инициатива, чтобы показать значимость в альянсе. Теперь ясно, что именно Рютте сменит Столтенберга. А тут ещё запчасти нашлись.