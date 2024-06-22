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crazycat21
Reuters: NASA отложило возвращение космического корабля Starliner с МКС на неустановленную дату
Возвращение отложено из-за технических проблем.

Космический аппарат Starliner, пристыкованный к МКС. Фото: NASA

У американского аэрокосмического гиганта корпорации Boeing серьёзные проблемы. И дело даже не в технических проблемах с пассажирскими авиалайнерами, информация о которых регулярно становится достоянием мировой общественности. Одна из космических программ корпорации уже не только "буксует", но и, похоже, дала серьёзный сбой. 

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В данном случае речь о пилотируемом космическом аппарате CST-100 Starliner, который был разработан для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС). Данный аппарат должен стать альтернативным для Космического агентства США (NASA) и составить конкуренцию капсуле Crew Dragon от фирмы SpaceX Илона Маска. 

Первая успешная стыковка "Старлайнера" с орбитальной станцией была осуществлена ещё в мае 2022 года. Но тогда полёт проводился без экипажа, в автоматическом режиме. Первый пилотируемый полёт CST-100 с астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс к МКС был запланирован ещё на 6 мая 2024 года. Но затем этот полёт неоднократно переносился из-за технических проблем, возникающих одна за другой. В конце концов ракета-носитель Atlas V с аппаратом Starliner стартовала 5 июня с космодрома во Флориде. Через 24 часа капсула с экипажем пристыковалась к МКС. Полёт не обошёлся без приключений. В ходе него были обнаружены четыре утечки гелия в топливной системе маневровых двигателей корабля. Кроме того, отказали 5 из 28 самих двигателей. Уже перед самой стыковкой инженерам NASA удалось в дистанционном режиме решить проблемы с двигателями. Уже после стыковки "Старлайнера" с орбитальной станцией была обнаружены ещё одна утечка гелия (пятая по счёту) и проблемы с клапаном окислителя. 

Согласно первоначальным замыслам Boeing и NASA, космический корабль с астронавтами на борту должен был вернуться на Землю 14 июня. Затем возвращение последовательно было перенесено на 18 июня, потом на 22 июня, на 26 июня... Всё из-за возникших технических проблем на борту аппарата. Но и крайняя дата не оказалась таковой. 

NASA отложило возвращение космического корабля Starliner с МКС на неустановленную дату. Об этом сообщило Reuters.

Как говорится в материале информационного агентства, NASA перенесло возвращение аппарата Starliner для того, чтобы дать специалистам больше времени для "рассмотрения" технических проблем. Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 21 июня. 

Космическое агентство не установило дату возвращения капсулы, что вызвало вопросы относительно возвращения на Землю двух астронавтов. 

"Руководители миссии оценивают будущие возможности возвращения после двух запланированных выходов со станции в открытый космос 24 июня и 2 июля", – говорится в заявлении NASA.

Как заявил менеджер программы коммерческих экипажей Космического агентства Ствив Стич, NASA не торопится и следует "стандартному процессу управления миссией".

"Starliner хорошо работает на орбите, будучи пристыкованным к космической станции", – сказал Стич.

При этом чиновник добавил, что дополнительное время даст "ценную информацию" при обновлении системы для будущих миссий.

Проблемы и дополнительные испытания, проводимые NASA и Boeing, ставят под вопрос, когда именно экипаж Starliner сможет совершить шестичасовой обратный путь на Землю. 

Когда 6 июня Starliner прибыл к МКС для стыковки, пять отказов двигателей помешали космическому кораблю приблизиться к станции, пока инженеры Boeing не исправили ситуацию. Было переписано программное обеспечение и изменены некоторые процедуры, чтобы "оживить" четыре двигателя и приступить к стыковке.

Отстыковка "Старлайнера" и возвращение на Землю представляют собой самые сложные этапы испытательного полёта космического корабля. Правила, установленные NASA и Boeing, требуют, чтобы маневровые двигатели Starliner обеспечивали как минимум "шесть степеней свободы управления". Для каждой из необходим как минимум один резервный двигатель. Это может означать, что для безопасного полета на Землю потребуются как минимум 12 из 28 двигателей, большинство из которых являются резервными.

#новости #сша #техника #космос #nasa #мкс #boeing #starliner #cst-100
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