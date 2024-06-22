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crazycat21
Польша вновь поднимала в воздух истребители из-за активности российской авиации
А ПВО Украины уже традиционно перехватила "почти всё".

Пуск крылатой ракеты X-101 c бомбардировщика Ту-95МС. Иллюстративное изображение. Источник: Минобороны РФ

В ночь на 22 июня Вооружённые силы России в рамках проведения Специальной военной операции вновь нанесли очередной комбинированный удар по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Согласно данным из открытых источников, взрывы прозвучали в Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Всё это Западная Украина. Кроме того, удару подвергся объект энергетической инфраструктуры на территории Запорожской области. 

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Поскольку основная часть поражённых объектов находится на территории Западной Украины, прошедшая ночь стала весьма беспокойной для соседней Польши. Эта страна вновь поднимала в воздух свои истребители из-за активности российской авиации. Соответствующую информацию опубликовало Оперативное командование ВС страны на своей странице в одной из социальных сетей.

"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", – говорится в сообщении польского командования.

Польские военные также отметили, что прошедшая ночь была "очень насыщенной" для противовоздушной обороны страны. Ещё бы она была ненасыщенной, если на территории сопредельных областей Западной Украины гремело вовсю. И явно, что прилёты были очень точные. Хотя украинская сторона по-прежнему утверждает, что в очередной раз сбила почти все средства поражения, которые ВС РФ применили для нанесения комбинированного удара. 

Согласно данным Воздушных сил Украины, Россия применила 16 ракет различных типов и 13 ударных беспилотников: крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Х-101/Х-555 – 10 единиц, крылатые ракеты ОТРК "Искандер" – 2 единицы, крылатые ракеты "Калибр" морского базирования – 4 единицы, ударные беспилотники "Герань" – 13 единиц. Итого 29 средства поражения.

А дальше следует информация просто о немыслимой "результативности" украинской ПВО. Оказывается, если верить данным Повитряных сил незалежной, было перехвачено 25 воздушных целей. Якобы было сбито 7 крылатых ракет воздушного базирования, все 4 "Калибра", одна ракета "Искандер". Также были перехвачены все дроны-камикадзе "Герань". Просто фантастическая результативность. Любопытно, что в списке средств для нанесения удара не упомянуты гиперзвуковые ракеты "Кинжал", хотя их носители, согласно данным российских источников, поднимались в воздух. Похоже, что командование Воздушных сил Украины просто решило не указывать эти ракеты. В прошлый раз пришлось признать, что перехватить "Кинжалы" не удалось. 

Если ПВО Украины отличается такой высокой "результативностью", почему Зеленский носится по всему миру и продолжает выпрашивать всё новые зенитно-ракетные комплексы?

#новости #армия #оружие #авиация #ракеты #пво #герань #искандер #калибр #х-101
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