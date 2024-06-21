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crazycat21
Норвежская Kongsberg представила новую мобильную систему ПВО малой дальности
Европейская оборонная промышленность продолжает извлекать уроки из текущего конфликта.

Система NOMADS. Фото: Kongsberg

Норвежская оборонная фирма Kongsberg Defense & Aerospace продемонстрировала новую систему ПВО, предназначенную для прикрытия механизированных подразделений. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Как говорится в публикации, при создании Национальной манёвренной системы противовоздушной обороны (NOMADS) были учтены уроки конфликта на Украине. Новая установка обеспечивает защиту не только от самолётов и вертолётов, но и от ракет с беспилотниками. 

"NOMADS может перехватывать небольшие цели ближнего действия, такие как дроны и крылатые ракеты, обеспечивая уникальную защиту от угроз, подобных тем, которые в настоящее время наблюдаются в Украине. Конфигурация системы предназначена для быстрого передвижения по пересеченной местности с беспрецедентным временем реакции", – заявил исполнительный вице-президент по оборонным системам Kongsberg Defense & Aerospace Кьетил Рейтен Мира .

Скриншот видео Kongsberg

Новая система представляет собой боевой модуль противовоздушной обороны ближнего действия, смонтированный на бронемашине. Этот модуль объединяет ключевые функции и приложения управления и контроля системы NASAMS средней дальности, включает в себя ракету пассивной самонаведения и радар с активной фазированной решёткой. Сама система ПВО "не зависит" от транспортного средства, на который она установлена.

NOMADS подключена к сети и интегрирована в комплексную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО. Система создавалась для нужд армии Норвегии и уже прошла войсковые испытания. 

Новая система ПВО специально создана для защиты маневрирующих армейских сил, транспортных путей, командных центров и зон логистики в динамичной обстановке наземных боев. Отличительной особенностью нового комплекса является усовершенствованная и простая в использовании система управления, которая определяет приоритет воздушных угроз и производит одновременный пуск зенитных ракет по разным целям.

#новости #техника #армия #оружие #ракеты #дроны #пво #военные новости #nomads
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