Лётчики ВВС Польши иногда лихачат.

МиГ-29 ВВС Польши. Фото из открытых источников

Профильный ресурс Defence24 сообщил об авиационном инциденте с участием истребителя МиГ-29 ВВС Польши, который произошёл 20 июня неподалёку от города Мальборк в Поморском воеводстве на севере страны.

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Как говорится в заявлении Главного командования ВС Польши, истребитель, приписанный к 22-й базе тактической авиации (г. Мальборк), в ходе выполнения тренировочного полёта преодолел звуковой барьер. При этом сам самолёт в момент перехода на сверхзвуковую скорость находился на высоте около 300 метров. Инцидент произошёл около 10 часов утра по местному времени.

В результате воздействия звуковой волны с селе Шаленец были повреждены кровли на нескольких зданиях.

В соответствии с действующими процедурами расследованием инцидента занимаются участок военной полиции в Мальборке и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Главное командование ВС Польши заявило, что вооружённые силы страны возьмут на себя все расходы по ремонту повреждённых зданий. При этом сами здания будут восстановлены до того состояния, в котором находились до инцидента.

Истребители советского производства по-прежнему остаются на вооружении польских Военно-воздушных сил. Согласно открытым данным, на начало 2024 года в ВВС Польши располагали 23 одноместными МиГ-29 и 6 двухместными учебно-боевыми МиГ-29УБ. Указанные цифры являются неточными.

Ещё в мае 2023 года польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна передала Украине "почти все" МиГ-29. Оставшиеся самолёты данного типа Варшава передавать не стала, поскольку они прошли модернизацию по стандартам НАТО. В данном случае Дуда немного слукавил, не почти все, а половину. Украина получила от Польши только 14 самолётов. Остальные МиГи прошли модернизацию и продолжают службу в польских ВВС.